'Posljednji sam saznao za Tolušićevu smjenu, znali su kako ću reagirati'

Saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić najburnije je, kako se tvrdi, doživio najnoviju rekonstrukciju Vlade Republike Hrvatske. Konkretno, žustro se usprotivio Plenkovićevoj smjeni ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića koji je pak “glavom platio” aferu vezanu za gradnju svoje kuće u Virovitici – popularni “roštilj”.

“Derao se, skakao, mahao rukama, sav se zajapurio, izgledao je kao da je u predinfarktnom stanju, i sam je premijer Andrej Plenković bio iznenađen”, opisivali su medijima anonimni izvori iz vladajuće stranke atmosferu te večeri, kada je obznanjeno tko odlazi, a tko ostaje u Vladi. Premijer Plenković taj je udar na ministra poljoprivrede Tolušića, za koji je, očito, i sam pretpostavio da nikako neće “leći” virovitičko-podravskoj organizaciji HDZ-a, pokušao umanjiti imenovanjem Vesne Bedeković iz Pitomače ministricom demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Sudeći po prvim reakcijama, slaba im je to utjeha. Slike radi, virovitičko-podravska organizacija HDZ-a, kojoj je na čelu upravo Đakić, ostvarila je najbolje rezultate u Hrvatskoj na posljednjim izborima za Europski parlament. Tim više smatraju da je Tolušiću, ali i svima njima nanesena velika nepravda. Kakva je atmosfera uistinu bila u srijedu navečer, kako je stranačka baza u Virovitici prihvatila taj veliki rez, što će to značiti za unutarstranačke odnose te kako u budućnosti vidi vlastitu poziciju u HDZ-u, dan kasnije, nakon prospavane noći, ekskluzivno nam je odgovorio Josip Đakić. Naspavao se, pak, i nije – kući je stigao, otkrio nam je, u tri sata iza ponoći.

Zašto ste toliko negodovali zbog smjene ministra Tolušića?

U razgovorima o smjenama i dogovorima kako dalje funkcionirati, svaki je od nas imao svoje argumente, predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković svoje, a ja svoje. Ja sam rekao sve što je potrebno u obranu gospodina Tomislava Tolušića. Njegovi rezultati, pokazatelji, simpatije u narodu i zajednički rezultati koje smo kao županijski odbor dobili na proteklim izborima za Europski parlament bili su za mene mjerilo vjerodostojnosti njega kao čovjeka i ministra. Što se tiče napisa u medijima koji su se vezivali za njegovo ime, rekao sam da je on sve opravdao Povjerenstvu za sukob interesa i da će ono donijeti zaključke. Zašto idemo s nečime preuranjeno? Imam plebiscitarnu potporu našeg Županijskog odbora da je Tomislav Tolušić trebao ostati ministar poljoprivrede. Naime, zbog toga smo žalosni i ne možemo baš prihvatiti tu smjenu, iako, takva je situacija – predsjednik Vlade ima pravo predlagati svoje suradnike pa smo to pravo usuglasili u najužem krugu, zajedno s Tolušićem, Plenkovićem, Gordanom Jandrokovićem i Milijanom Brkićem te jasno rekli da idemo dalje raditi u interesu hrvatskog naroda i domovine, ispunjavajući ciljeve, a vrijeme će pokazati tko je bio u pravu.

Kakva je bila atmosfera te večeri? Jeste zaista bili u predinfarktnom stanju, kako se to iz stranačkih krugova prenosilo medijima?

Ma nikakvo predinfarktno stanje... Teško mi je, to je poznato, sakriti emocije u važnim događajima, a ono što se zbilo u srijedu svakako jest velik događaj. Smjenu ministra iz naše sredine koji je dobro radio svoj posao stvarno nije lako prihvatiti. Kao predsjednik Županijskog odbora virovitičko-podravskog HDZ-a imam obvezu brinuti se o kadrovima koji su stacionirani na nivou države, jednako tako i u dobru i u zlu biti s njima. I zato takva moja reakcija...

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Što vam je premijer Plenković rekao nasamo, kada vas je pozvao da obznani i objasni svoje poteze?

Rekao mi je: “Jopa, ovo nije kraj, nego korak u stranu, da bi u budućnosti bilo sve što treba. Mi ne mijenjamo odnos, ja nemam ništa protiv vas.” Odgovorio sam mu da ga cijenim i poštujem, ali ovo ne mogu prihvatiti zdravo za gotovo. On je također kazao da cijeni naše rezultate i što smo napravili za stranku te da će Vesna Bedeković postati ministrica koja će nastaviti rad u drugoj sferi i također biti za našu sredinu ono što je Tolušić bio.

Kako su na smjene reagirali u HDZ-u u Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji?

Isto kao i ja. Jedinstven je stav županijskog odbora.

Je li imenovanje Vesne Bedeković ministricom demografije kompromis kako bi se umirila stranačka baza u Virovitici i hoće li se, u konačnici, umiriti?

Baza će biti na liniji stranke i stranačkih tijela, kakve oni smjernice i ciljeve budu donosili, to ćemo mi izvršavati. Teško je reći da postavljanje Vesne u Ministarstvo demografije može biti kompromis, ovo je novi moment i ona je nova osoba u Vladi Republike Hrvatske koja možda može pridonijeti boljem, konkretnijem radu. Iako, ponavljam, Tolušić je bio izvanredan ministar.

Je li Vesna Bedeković dobar izbor za poziciju na koju je imenovana? Stekao se dojam, u izjavama prve večeri, da vi baš i niste sigurni u to...

Ona je vrijedna i marljiva, vjerna je stranci. Svoj posao dekanice Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici radila je izvanredno, oformila je tu ustanovu, u suradnji s Tolušićem kao tadašnjim županom i sa mnom odrađivala je sve zadaće do temelja korektno i pravovremeno i zato je naše učilište i opremljeno i doživjelo da je došlo do praga veleučilišta. Njezinu se radu ne može apsolutno ništa zamjeriti. Ona je kao zastupnica, kao predsjednica saborskog Odbora za obrazovanje i znanost učinila puno da se nađe zajednički način kako bi i kurikularna reforma i sve što ima veze s obrazovanjem bilo zadovoljavajuća za sve hrvatske građane i, naravno, one koji se njime koriste. Vjerujem da će se i na novoj poziciji, iako to nije njezin resor i bolje bi joj odgovarao resor znanosti i obrazovanja, snaći jednako dobro kao i na svim dosadašnjim funkcijama koje je obavljala.

Žustro ste se, jasno je, založili za njega, a kako biste opisali svoj osobni odnos s Tomislavom Tolušićem?

On je bio prezauzet poslom i predan poslu, dosta je izbivao i nismo se puno družili jer nismo stigli. Družili smo se na sjednicama Županijskog odbora ili u Zagrebu, ako bismo se sreli i ako nije bio u Bruxellesu ili negdje drugdje na putu. Telefonom se također ne čujemo previše, ali o bitnim stvarima smo razgovarali i zaključivali kako dalje postupati, što ćemo predložiti i odraditi, koje ciljeve imamo, raspravljali smo o projektima i programima... Imali smo, možda, i zategnutih odnosa u nekim trenucima, u izboru kadrovskih shema, ali to smo prevladali, ostalo je unutar naše stranke i za to nitko nije ni znao.

Ima li predsjednik stranke i premijer Plenković i dalje vašu podršku? Kakav je vaš osobni odnos s njim?

Čuli smo se odmah ujutro porukom prije sjednice Vlade, o nekim stvarima, i mislim da, ako u Saboru glasam za predloženu Vladu, onda to znači da ima moju podršku.

Što prognozirate, kakva će, nakon posljednjih potresa, biti vaša pozicija u stranci?

Mislim i dalje raditi kao i dosad, intenzivirati rad u pogledu predsjedničke kampanje, kao i u pogledu prezentiranja projekata koji su odrađeni s državnog nivoa, potkrijepljeni europskim sredstvima. Isticat ću sve ono što radimo u zajedništvu, i što je Tolušić radio kao ministar, i što čini virovitičko-podravski župan Igor Andrović, kao i cijela plejada ljudi koji su u državnim tvrtkama ili ministarstvima. Mislim da imamo razloga i dalje pokazivati da je stabilnost u stranci na županijskoj razini apsolutno cjelovita i da nema nikakvih bitnih potresa, osim ove smjene ministra Tolušića koju teško prihvaćamo, ali što je, tu je.

Što će ovakva velika rekonstrukcija Vlade značiti za stranku u izbornoj godini?

To ćemo tek vidjeti. Rekonstrukcija Vlade može pridonijeti dobrome, ali novim se ministrima već prvi dan vadi prljavi veš, secira ih se, kiti ih se svakakvim epitetima pa, ako tako nastave o svakome novome ili starome članu Vlade, nismo ništa postigli.

Što biste poručili onima koji zazivaju izvanredne izbore?

Misli da nam oni nisu potrebni, treba završiti mandat, zbrojiti rezultate, i dobre i loše strane, narod će ocijeniti jesmo li bili uspješni, on uvijek ocjenjuje. Smatramo da je Vlada učinila puno dobrih koraka, da je ono što joj se stavlja na teret zbog situacija u kojima su se našli pojedini ministri zanemarivo u odnosu na ono što je učinjeno dobro.

Je li Tolušiću učinjena nepravda u odnosu na neke druge istaknute članove HDZ-a koje prate daleko veće afera, a ostali su u stranačkoj nomenklaturi?

Ne bih se osvrtao na druge, rekao sam da mi je žao zbog toga što je on smijenjen i teško se mirimo s time, ali stranka će odlučiti o daljnjim koracima, o osobama koje štete ili pridonose stranci.

Je li osoba vašeg stranačkog utjecaja i staža bila dovoljno uključena u proces rekonstrukcije Vlade? Jeste li znali što se smjera?

Ja sam o svemu tome posljednji saznao. Zadnji sam informiran da će Vesna biti ministrica, a da će Tolušić ići u Sabor, to smo telefonski razriješili.

A tko vas je informirao?

Premijer me informirao, prije toga zvao me glavni tajnik i razgovarali smo. Ja sam svoje stavove iznio i rekao sam im da to nije na naše zadovoljstvo, ali imaju pravo izabrati pa ćemo pratiti razvoj situacije.

Kažete da ste posljednji sve saznali, znači li to da su se u vrhu stranke plašili vaše reakcije?

Vjerojatno su pretpostavljali kako ću reagirati, poznaju moj profil. Ja sam predobar čovjek i želim pomoći svakome, nepravde me uvijek bole i teško se s njima mirim.

Kakav je općenito odnos prema senatorima u stranci?

Svi imamo neki nivo, prisniji ili manje prisan odnos, neki su uvažavani, neki nisu. Onaj tko ima više tema za razgovor i usuglašavanje i tko je svaki dan s premijerom, vjerojatno je taj i prisniji s njim. Ja ga ne ometam u njegovu radu niti ga gušim bespotrebnim stvarima, sve ono što možemo sami učiniti, sve ono što smatramo da je pozitivno za stranku, za Vladu i za našu županiju, učinimo i bez komunikacije i usklađivanja s njima, i vjerujem da tako najbolje ostavljamo njegov prostor slobodnim za njegovo djelovanje kao predsjednika Vlade.

Bliže nam se predsjednički izbori, ne tako daleko su i parlamentarni izbori. Što očekujete, kakav će rezultat HDZ polučiti?

Očekujem da će gospođa Kolinda Grabar-Kitarović pobijediti i na idućim predsjedničkim izborima i vjerujem da ćemo biti dobra potpora svi zajedno, poslije ove rekonstrukcije Vlade, da ćemo učiniti još dosta krupnih koraka u zajedničkom cilju boljitka i napretka domovine Hrvatske.

Smatrate li da je rezultat HDZ-a na europskim izborima zapravo bio podbačaj?

Kada gledate matematički, isti je kao i prošli put, imamo četiri zastupnika, a i posljednji put imali smo svoja četiri, dvoje je pobjeglo. Kada gledamo njihove rezultate onda i sada, oni su dobili manje, a mi više ovoga puta, gledano u brojkama, ali u mandatima je izračun bio takav kakav jest i baš je velika nepravda nanesena HDZ-u što nismo osvojili i peti mandat, ali što je, tu je... Nešto malo glasova je nedostajalo, trebalo je još malo stisnuti u drugim sredinama, ja sam i sam rekao u našem izvješću da je kod nas bilo dobro, najbolje u Hrvatskoj, ali daleko od onoga što smo htjeli postići i što smo si zacrtali kao cilj.

S obzirom na najnovija događanja, hoćete li se s manje entuzijazma uključiti u kampanju za izbore koji slijede?

Bit ću uključen u kampanju maksimalno, kao i dosad. Bit ću možda i više operativan na terenu jer europski su izbori točno pokazali gdje se događaju greške i što nije odrađeno. Stoga neću prepustiti više nikome, ni izbornom stožeru u Zagrebu, ni izbornom stožeru u Virovitici, ni onima koji će biti imenovani za voditelje stožera, nego ću sam uhvatiti sve u ruke i učiniti sve da Kolinda Grabar-Kitarović pobijedi i osvoji drugi predsjednički mandat.