Snimio poruku lopovu: Ti si čestit čovjek, budala si ako ne ukradeš

Tvrtko Gačić Vinkov, Slavonac koji vodi OPG Tvrtko, na Facebooku je objavio sarkastičnu videoporuku upućenu lopovu koji mu je pokrao jabuke i kruške.

"Javljam se loli koja me noćas posjetila tu i odradila samoposlugu", započinje Vinkov, pa lopova informira o sortama koje mu je maznuo, i to ne samo ovaj put.

"Nisam ti se stigao javiti, prošle godine one šljive tamo što si povadio, to ti je kombinacija top sorti", kaže Vinkov. Lopovu poručuje kako zna da mu je nezgodno doći po noći, strahovati hoće li ga netko vidjeti, pa mu savjetuje da se sljedeći put "ne sekira, već da dođe do kuće i pokuca".

"Meni se, majke mi, ne bi dalo u 3, 4, 5 u noći dolaziti po mraku, hladno, blato... Ono, katastrofa, čovječe, ne budi lud. Dođi kući pa uzmi tamo voća koliko trebaš", kaže Vinkov.

Dodaje kako mu se prva krađa dogodila prije pet godina i tada je bio jako ljutit i zvao policiju, a sada ima malo drukčije stajalište.

"Nisi ti budala, ti si čestit čovjek u čestitoj Hrvatskoj, to je u Hrvatskoj normalno, j...š sve ako nećeš ukrasti, budala si ako ne ukradeš", kaže Vinko.