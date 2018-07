Ovu poruku podrške Ante Gotovina uputio je izborniku i Vatrenima

Hrvatski general Ante Gotovina, jednako kao cijela nacija u iščekivanju je povijesnog susreta Hrvatske i Francuske na SP u Rusiji. Izborniku Zlatku Daliću i našim nogometašima poslao je u nedjelju prijepodne ovakvu poruku:

Dragi Zlatko,

Poslije jutarnje mise imam potrebu uputiti Tebi, dečkima i stožeru koji o vama brine izraze zahvalnosti. U osjećaj ponosa i radosti ujedinili ste sve hrvatske ljude u domovini i diljem svijeta. Dragi prijatelji, vaš put do finala svijetu je veličanstven spektakl - demonstracija nogometnog umijeća i iznad svega ljudske veličine - zajedništva, skromnosti u pobjedi i čvrstine karaktera. Ispisujete povijest svjetskog nogometa - uz Božju milost, malo sportske sreće, vjerujmo u pobjedu. Vi to možete, vi to zaslužujete !

Vaš,

Ante Gotovina

>>Pogledajte Večernji pressing by Igor Štimac, gost je Zlatko Dalić

[video: 25884 / ]

Na tu poruku odgovorio je iz Moskve i izbornik Dalić koji se Gotovini zahvalio i kazao da "Mi igramo za nas, naše obitelji i za našu Hrvatsku!". Gotovina naravno navija za Hrvatsku, premda mu je Francuska druga domovina.

Kaže da je navijao za Francusku u susretu te reprezentacije s Belgijom, ali sada mu je pomalo žao jer čini se da bi s Belgijom naša reprezentacija imala lakši posao. Vjeruje, međutim da je Dalić dobro posložio naše "kockaste" i da na nogometnom terenu Hrvati imaju jednake šanse postati svjetski prvaci.