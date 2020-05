Popusti u hotelima 10-25%, a cijena za Plitvice i 300 kuna

Hrvatska više nije jeftina turistička destinacija, a to, kako stvari stoje, neće promijeniti ni situacija s koronavirusom. Bit će ovog ljeta sniženih tzv. cijena pozivnica, ali uprave ponajvećih hotelskih kuća jasne su – radije neće otvoriti sve hotele nego sobe puniti ispod cijene. “Ako ne možeš zaraditi, zašto bi povećavao gubitak”, kaže jedan jadranski turistički profesionalac.

Igra živaca hotelijera

Dubrovački Importanne resort među rijetkima je objavio da u lipnju snižava cijene 30 posto te da će sniženja biti i tijekom ljetne špice. Istina, riječ je o luksuznim hotelima, ali, neovisno dolaze li iz zemlje ili iz inozemstva, gostima umanjuju račun za iznos cestarine na relaciji Ploče – Dubrovnik pa već snižena cijena pada otprilike za još 260 kuna ako ostaju barem dvije noći. Ako, pak, boravak uključuje najmanje četiri noćenja, aranžman pojeftinjuje za petstotinjak kuna, odnosno za iznos cestarine u oba smjera.

Hoteli Pinija u Petrčanima, Pastura u Postirama, Kolovare u Zadru, apartmani Medena u Trogiru, Fontana u Jelsi... nude popuste od 25 do 40 posto. Onima kojima nije važno u koje će jadransko mjesto ili hotel na odmor isplatit će se riskirati i pričekati “rasprodaju”. Last minute već je počeo pa se sada odmor u lipnju može dobiti uz popuste 10- 25 posto.

Sindikalist Vilim Ribić ustvrdio je da jadranski domaćini dižu cijene kako bi im objekti ostali prazni i tako se kvalificirali za državne potpore. Direktor HUT-a Veljko Ostojić na to kratko odgovara: “Takva ideja može pasti na pamet samo nekom tko je na državnom proračunu. Nikako poduzetniku”. No nekih poskupljenja u 2020. godini ipak će biti. U Nacionalnom parku Plitvička jezera već su prije najavili više cijene, ali to su zbog koronavirusa odgodili do 12. srpnja. Nakon tog datuma cijena skače na 300 kuna, na što su već reagirale putničke agencije.

Borba s konkurentima

– Jedino se uz korekciju cijena možemo upustiti u borbu s konkurentima. Nemojmo se zavaravati, unatoč vjernosti gostiju i našoj gostoljubivosti, cijena će biti presudni faktor – kaže Tomislav Fain, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija koja traži moratorij na lanjske cijene u nacionalnim i parkovima prirode te da se cijena ulaznica za školska putovanja od početka lipnja pa sve do kraja rujna ostavi na predsezonskoj razini.

Imaju i potporu Ministarstva zaštite okoliša, no to na Plitvicama nema odjeka. Ravnatelj NP Plitvička jezera Tomislav Kovačević podsjeća da su zbog koronakrize cijene bile snižene nekoliko mjeseci, a za više od toga ne vidi ni opravdanje ni poslovnu logiku. – Izniman je interes za posjet našem parku tijekom ljeta, za što smo već prodali puno ulaznica po lani najavljenoj cijeni od 300 kuna. Ne bi bilo ni poslovno ni korektno prema njima da imamo dvije cijene – kazao je Kovačević.

