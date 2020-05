Ribić: Javljaju mi da su cijene na moru veće nego lani

Što donosi treći paket kriznih mjera za očuvanje radnih mjesta? Komu će biti namijenjene, turizmu i ugostiteljstvu, prijevozu ili i drugim djelatnostima? Hoće li država nastaviti s otpisom ili odgodom plaćanja poreza i doprinosa? Tko će imati pravo na isplatu državnog minimalca, teme su emisije Otvoreno. "Javljaju mi da su cijene na moru veće nego lani. Ako zadrže cijene očekuju državnu potporu", kazao je Vilim Ribić u emisiji Otvoreno HRT-a .

Aladrović je rekao da trenutno ekonomija funkcionira. "Izazova će biti i morat ćemo ići s posebnim mjerama. Moramo poticati gospodarstvo. Ne stoji ovo što gospodin Ribić kaže. Mi moramo na više načina osnaživati tvrtke da imaju poslovnu sposobnost", kazao je Aladrović.

"Tvrtke zapošljavaju, ekonomija funkcionira, dio sezonskih radnika se zapošljava, ali i onih koji su potrebni u drugim sektorima", kazao je ministar.

Ekonomski stručnjak Mladen Vedriš rekao je da je Vlada dobro napravila ranije. "Svaka kriza zahtjeva energičnu reakciju vlasti", kazao je o trećem paketu mjera. "Mislio sam da će ovaj paket biti kompleksniji i direktniji, ali taj dio posla je zahtjevniji", dodao je.

"Moramo osigurati kupovnu moć stanovništva, i naglasak bi trebao biti na taj dio kao i na pomoć radnicima i na nezaposlenima", kazao je Ribić.

Skraćivanje radnog vremena

"Ne slažem se s gospodinom Ribićem. Imali smo zemlje koje su puštali ljude da odlaze na burzu. Mi smo se odlučili na efekt očuvanja radnih mjesta na način da generiramo pa čak i umjetnu potražnju. Mi smo ih držali aktivne. Tu dolazimo do skraćivanja radnog vremena. EK će to donijeti. Namijenila je 100 milijardi eura, kreditiranja za to. To bi izgledalo, četiri dana se radi, jedan dan ne, pa tu razliku plaća država. Taj program pruža neke iskorake mimo ovoga. To je nešto kompleksnije i moramo vidjeti na koji način ćemo to implementirati. Dali smo si neke rokove koji nisu predugi", kazao je Aladrović.

"To je dobra mjera. Pokazala je dobre rezultate u Njemačkoj i Americi. Trebalo bi to što prije provesti", kazao je Vedriš.

"Ne treba mijenjati Zakon o radu zbog toga. Dodao bi da je ta mjera izvrsna, ja to podržavam. To je samo jedna u nizu preciznih mjera koja Vlada mora prezentirati. Možete povećati naknade za nezaposlenost i postići učinke", kazao je Ribić.

"Kriteriji za mjesec lipanj za dobivanje potpora su za one koji dokažu pad prihoda od 50 posto. Sve mjere koje moramo učiniti su višedimenzionalne. Idemo selektivnim pristupom, kako bi sa što manje sredstava dobili što bolji efekt", kazao je Aladrović.

"Mi smo imali dosta intervencija prema tome da neselektivno isplaćujemo te potpore. Za mjesec svibnja smo putem obrasca provjeravali jesu li poslodavci isplaćivali. Imamo oko 30.000 spornih OIB-a. Isplatili smo preko dvije milijarde kuna samo za peti mjesec. Kontrola je bitna", kazao je Aladrović.

"Treba pomoći prerađivačkoj industriji", kazao je Ivan Bračić iz HUP-a Udruga malih i srednjih poduzetnika