Rejting SDP-a mjesecima stagnira, u stranci prve kritike na račun Hajdaša Dončića: Nemamo jakog lidera

Iz mjeseca u mjesec jasno je da najjača oporbena stranka stagnira. Pokazuju to sva relevantna istraživanja prema kojima SDP već mjesecima “pliva” s 22 ili 23 posto potpore. A to su brojke koje su imali i prije “efekta Milanović”, zbog kojega su nakon predsjedničkih izbora rasli za čak tri postotna poena. Bilo je to u ožujku prošle godine, nakon Milanovićeve inauguracije, ali i uspješnog prosvjeda koji je ljevica organizirala na Trgu sv. Marka protiv imenovanja Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom.

Međutim, zbijanje redova koje je ljevica pokazala na prosvjedu izostalo je na lokalnim izborima pa od same činjenice da je SDP u ožujku i travnju došao na više od 26 posto potpore i tako nakon pet godina “preskočio” HDZ, ta stranka i nije nešto profitirala. Od lokalnih izbora do danas SDP de facto “stoji na mjestu” što se rejtinga tiče. Što god radili ne daje neke rezultate, što dovodi i do prvih konkretnijih kritika na rad vodstva, a koje se dulje vrijeme od viđenijih ljudi s Iblerova trga ipak nisu mogle čuti.

Neki upiru prstom direktno u šefa stranke Sinišu Hajdaša Dončića, za kojeg kažu da ne pokazuje dovoljno hrabrosti u svojim javnim nastupima. Nije se, kaže jedan član vodstva SDP-a, dovoljno jasno suprotstavio svemu što se događalo nakon Thompsonovih koncerata, a još se manje čula njegova kritika o općoj žetonizaciji Hrvatske. I drugi visokopozicionirani izvor smatra da im je nedostatak jakog lidera veliki problem.

– Moraš imati jasne stavove na aktualne teme. Ne mogu umjesto šefa sve komunicirati drugi. Najbolji primjer je Boška Ban. Nakon što je otišla u žetone, izostala je isprika stranke, a Hajdaš Dončić nešto je morao kazati na tu temu jer upravo je Ban aktualno vodstvo dovelo u Sabor – kaže izvor iz vrha SDP-a. Kao kritiku navodi i to što SDP nije u stanju proizvesti neku zanimljivu politiku koja će odjeknuti. – Počeli smo govoriti o skraćenju radnog tjedna pa smo naglo stali, počeli smo govoriti o tome da u Crkvu idu i socijaldemokrati pa stali. Nismo očito spremni na radikalne poteze – kaže izvor iz SDP-a.

Vjeruju u rast stranke

Ima i onih koji drže da aktualni rejting od 22 do 23 posto nije nikakav SDP-ov “plafon”. Stranka će, vjeruju, rasti, a prve rezultate u tom pravcu očekuju nakon potpisivanja koalicije s Možemo. U tom trenutku dvije stranke, SDP i Možemo, trebale bi u svim mjerenjima, drže naši izvori, preskočiti HDZ, a pozicija prve opcije može, kažu, biti veliki vjetar u leđa za dodatni rast. Većina naših sugovornika smatra da savez neće biti sklopljen prije početka jeseni, a do tada, kažu, dvije stranke rade sve da kada savez bude sklopljen, više-manje budu dogovorena i sva bitna otvorena pitanja.

– Pozitiva koja se očekuje nakon sklapanja saveza mora trajati. Nije poanta samo potpisati koaliciju. Zato do stavljanja potpisa moramo imati sve dogovoreno, među ostalim i podijeljene resore, ali i znati koji će ih ljudi voditi – kaže izvor iz vrha SDP-a. Dodaje kako i Možemo i SDP-u treba još realno godinu dana za dizanje terena i promociju stranačkih politika..