Prijeti olujni vjetar i tuča, izdana brojna upozorenje: I na dijelovima Jadrana moguće nevrijeme

Nakon nezapamćenog nevremena koje je u srijedu pogodilo Hrvatsku i odnijelo četiri života, nestabilno vrijeme očekuje se i danas. Za gotovo cijelu Hrvatsku upaljeno je narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, dok će u Dalmaciji ono biti praćeno i visokim temperaturama. "Atmosfera je i dalje nestabilna nad kopnom pa su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. U drugom dijelu petka te osobito u noći na subotu postoji mogućnost za izraženije grmljavinsko nevrijeme, ne samo u unutrašnjosti, nego i na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana", poručuju iz DHMZ-a.

Video: Žena zapela u oluji, držala se za prometni znak: 'Prolaznik me spasio iz horora, hvala mu'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Danas će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i nestabilno. Već u noći i ujutro na zapadu kiša, a osobito od sredine dana raste vjerojatnost za lokalno izraženije pljuskove i grmljavinu. Ponegdje je izgledno grmljavinsko nevrijeme uz prolazno jak i olujni vjetar.

VEZANI ČLANCI:

U Dalmaciji pretežno sunčano, a krajem dana se i na sjevernom dijelu očekuju pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadnjak i jugo, navečer prolazno jak sjeverni vjetar. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna između 27 i 32 na kopnu, na Jadranu od 31 do 36 °C. Na snazi je narančasti Meteoalarm za gotovo cijelu Hrvatsku.

Foto: DHMZ

Subota donosi promjenjivo i nestabilno vrijeme uz mjestimične pljuskove i grmljavinu, češće i izraženije u noći te ponovno poslijepodne. Lokalno se očekuje grmljavinsko nevrijeme uz jak i olujan vjetar.

GALERIJA Zagreb: Posljedice oluje i dalje vidljive na ulicama

U Dalmaciji sunčanije, osobito na jugu, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro ponegdje izraženi pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, u gorju jugozapadni. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak, prema večeri i jaka bura. Najniža temperatura od 15 do 19, na Jadranu od 21 do 27 °C. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 28, na Jadranu većinom od 29 do 34 °C. Također je upaljen Meteoalarm.

Foto: DHMZ

Narančasto i crveno upozorenje

I jedno i drugo upozorenje ukazuje na opasno vrijeme. Narančasto znači da je vrijeme opasno, a crveno da je izuzetno opasno. Pritom je važno pratiti na koji se parametar (temperatura, vjetar, grmljavina…) odnosi upozorenje.

U opisu narančastog upozorenja za grmljavinu piše: BUDITE SPREMNI na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča te prekidi u aktivnostima na otvorenom i u prometu.

U opisu crvenog upozorenja za grmljavinu piše: PODUZMITE MJERE kako bi se zaštitili i djelujte prema savjetima danim od strane nadležnih tijela. Rasprostranjene i izražene oluje su vjerojatne pri čemu postoji opasnost za život od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra. Treba očekivati prekide u prometu te prekide u opskrbi energijom. Također je moguć značajniji prekid uobičajenih ruta prometovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti.

Nadalje, kada se izdaje crveno upozorenje osim većeg intenziteta očekuje se grmljavinsko nevrijeme na većem području. Točnije, koliki će dio regije biti zahvaćen grmljavinskim nevremenom.