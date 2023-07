Usred oluje ušla u taksi pa vožnju od 2 kilometra platila 34 eura: 'Htio je zadržati i 20 centi'

Usred oluje koja je jučer u poslijepodnevnim satima zahvatila Zagreb i usmrtila troje ljudi građani su se panično sklanjali s ulica i odlazili na zatvoreno. Promet je bio u kolapsu dok su na vozila padala stabla i granje, a u cijelom metežu našla se i jedna žena koja je bila u jednodnevnom posjetu gradu. Kako bi izbjegla boravak na otvorenom, ušla je u taksi te ispričala kako je vožnju od 2,2 kilometra platila čak 34,80 eura.

Naime, žena je za 24sata ispričala kako je u vrijeme početka oluje bila kod Glavnog kolodvora, a trebala je ići na Autobusni kolodvor, stoga je odlučila ići taksijem kojeg je vidjela da stoji ispred ulaza na Glavni kolodvor.

- Pitala sam ga može li me odvesti do autobusnog kolodvora, iako sam znala da je riskantno i da će mi to naplatiti. Računala sam barem 15 eura. Kad smo krenuli, izvadio je nekakav cjenik koji mi je samo pokazao, ali nije mi ga dao. Rekao je da je početak vožnje 15 eura i svaki sljedeći kilometar 15 eura. Nisam imala izbora, bus je išao za 15 minuta - ispričala je žena.

POVEZANI ČLANCI:

- Taksimetar je upalio na mobitelu te sam na njemu vidjela da se cijena diže čak i dok stojimo na semaforu - svakih 10ak sekundi podigne se za otprilike 0.20 €. Na Autobusni smo kolodvor stigli veoma brzo. Na taksimetru je pisala cijena od 34.80€. Ja mu pružam 40.00 € u gotovini na što me on pita imam li možda 5 € pa da mi vrati 10 €. Dajem mu 5 € i on mi vraća 10 € - dodaje te navodi kako si je još i bez riječi taksist zadržao 20 centi.

- Na to ga ja tražim račun - i sljedećih nekoliko minuta on prekopava po automobilu, traži nekakav uređaj za izdavanje račun i naposlijetku mi nevoljko pruža dolje priloženi račun (na kojem nije ni naglašeno po kojoj je tarifi obračunata cijena). Tražim ga još 0.20€ koje mi nije vratio - ispričala je čitateljica.

>> VIDEO Žena zapela u oluji, držala se za prometni znak: 'Prolaznik me spasio iz horora, hvala mu'