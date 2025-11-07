Ponovno vandaliziran partizanski spomenik u Splitu. Kontroverzni grafiti osvanuli i na školskoj dvorani

Nepoznati počinitelji su na splitskim Plokitama oštetili spomen-ploču posvećenu Prvom splitskom partizanskom odredu. Uoči najavljenog prosvjeda Torcide na Rivi na spomeniku je crnim sprejem ispisano ustaško slovo "U". Kako prenosi Dalmatinski portal, ovaj spomenik je više puta bio meta vandala koji su ga šarali. U listopadu prošle godine je bio i razbijen, navode. Obnova je dovršena tek prije nešto više od jednog mjeseca. Na ploči je napisano ""Poneseni snom o slobodi s ovog su mjesta 11. kolovoza 1941. krenuli u borbu partizani Prvog splitskog odreda. Rodoljubivi Split nikada ih neće zaboraviti."
Kako izvještava portal Dalmacija danas, na zidovima školske dvorane na Plokitama osvanuli su jutros uvredljivi grafiti s porukama poput "Mrš iz Hrvatske" i "Ubij Srbina". Oglasio se i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te je održao sastanak s čelnicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske te županijskog i općinskog državnog odvjetništva. “Radimo intenzivno, imali smo jedan dobar sastanak s načelnikom Policijske uprave, županijskom državnom odvjetnicom i vršiteljicom dužnosti općinske. Zasad smatramo da se radi o kaznenom djelu, o sumnji na počinjenje kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti,” izjavio je.
Da su pobijedili ti sa U-značkicama ...danas bi Split bio u Italiji.