Ponovno vandaliziran partizanski spomenik u Splitu. Kontroverzni grafiti osvanuli i na školskoj dvorani

Nepoznati počinitelji su na splitskim Plokitama oštetili spomen-ploču posvećenu Prvom splitskom partizanskom odredu. Uoči najavljenog prosvjeda Torcide na Rivi na spomeniku je crnim sprejem ispisano ustaško slovo "U". Kako prenosi Dalmatinski portal , ovaj spomenik je više puta bio meta vandala koji su ga šarali. U listopadu prošle godine je bio i razbijen, navode. Obnova je dovršena tek prije nešto više od jednog mjeseca. Na ploči je napisano ""Poneseni snom o slobodi s ovog su mjesta 11. kolovoza 1941. krenuli u borbu partizani Prvog splitskog odreda. Rodoljubivi Split nikada ih neće zaboraviti."

Kako izvještava portal Dalmacija danas , na zidovima školske dvorane na Plokitama osvanuli su jutros uvredljivi grafiti s porukama poput "Mrš iz Hrvatske" i "Ubij Srbina". Oglasio se i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te je održao sastanak s čelnicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske te županijskog i općinskog državnog odvjetništva. “Radimo intenzivno, imali smo jedan dobar sastanak s načelnikom Policijske uprave, županijskom državnom odvjetnicom i vršiteljicom dužnosti općinske. Zasad smatramo da se radi o kaznenom djelu, o sumnji na počinjenje kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti,” izjavio je.