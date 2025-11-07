Naši Portali
UOČI PROSVJEDA TORCIDE

Ponovno vandaliziran partizanski spomenik u Splitu. Kontroverzni grafiti osvanuli i na školskoj dvorani

07.11.2025.
u 18:48

Oglasio se i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te je održao sastanak s čelnicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske te županijskog i općinskog državnog odvjetništva

Nepoznati počinitelji su na splitskim Plokitama oštetili spomen-ploču posvećenu Prvom splitskom partizanskom odredu. Uoči najavljenog prosvjeda Torcide na Rivi na spomeniku je crnim sprejem ispisano ustaško slovo "U". Kako prenosi Dalmatinski portal, ovaj spomenik je više puta bio meta vandala koji su ga šarali. U listopadu prošle godine je bio i razbijen, navode. Obnova je dovršena tek prije nešto više od jednog mjeseca. Na ploči je napisano ""Poneseni snom o slobodi s ovog su mjesta 11. kolovoza 1941. krenuli u borbu partizani Prvog splitskog odreda. Rodoljubivi Split nikada ih neće zaboraviti."

Kako izvještava portal Dalmacija danas, na zidovima školske dvorane na Plokitama osvanuli su jutros uvredljivi grafiti s porukama poput "Mrš iz Hrvatske" i "Ubij Srbina". Oglasio se i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te je održao sastanak s čelnicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske te županijskog i općinskog državnog odvjetništva. “Radimo intenzivno, imali smo jedan dobar sastanak s načelnikom Policijske uprave, županijskom državnom odvjetnicom i vršiteljicom dužnosti općinske. Zasad smatramo da se radi o kaznenom djelu, o sumnji na počinjenje kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti,” izjavio je.

Avatar Make my day
Make my day
19:12 07.11.2025.

Da su pobijedili ti sa U-značkicama ...danas bi Split bio u Italiji.

KI
Kontra indoktriniran
19:28 07.11.2025.

Iako nisam Plenkovićev fan, iako bi trebalo da se zlurado veselim činjenici da su mu stvari očito izmakle kontroli, a image u EU "raste", nadam se u ime ove države da će imati viziju njene budućnosti. Ovo je očit znak da stvari idu loše te da ih treba zamagliti emocijama. U posljednje vrijeme, ponovno se otvaraju teme iz Drugog svjetskog rata. Ustaše, četnici, partizani – sve ono što bi trebalo biti ostavljeno povjesničarima i arhivima, sada je vraćeno u dnevnu politiku. Zašto? Jer ništa ne izaziva jače emocije od starih rana. A emocije su gorivo za manipulaciju. Kad se mase rasrde, ne razmišljaju. A kad ne razmišljaju, tada političari imaju slobodne ruke da rade što žele – pljačkaju, prodaju, izdaju. Dok građani sanjaju o boljem standardu, pristojnim plaćama i sigurnosti, političkim manipulatorima to je noćna mora. Jer mir znači reforme. Znači odgovornost. Znači da će netko početi postavljati pitanja: gdje je nestao novac? Tko je prodao državnu imovinu? Tko je trgovao hrvatskim životima? Oni trebaju strah, nesigurnost i podjele. U takvom kaosu se najbolje snalaze. Hrvati moraju prepoznati obrazac. Ratni profit nije samo prošlost – to je biznis model koji se pokušava ponovno pokrenuti, i sam rat nije uvjet za to. I zato svaki put kad vidite bombastičan naslov, svaku “analizu” koja miriše na staru mržnju, svaku političku izjavu koja poziva na “obranu naroda” – zapitajte se: kome ovo koristi?

Avatar zong
zong
19:23 07.11.2025.

Opet ljevičari i Jugoslaveni provociraju jadne i miroljubive ustaške domoljube.

