Poništen zadatak na maturi, koordinatorica pred otkazom

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) odlučio je poništiti 27. zadatak s osnovne razine državne mature iz matematike nakon što je utvrđeno da sadrži konstrukcijski nemoguć trokut – jednostavno rečeno, zadatak se temeljio na nemogućim podacima. Kako bi ispravio grešku, Centar je svim učenicima koji su pristupili ispitu – njih oko 16.415 – dodijelio dodatni bod.

Portal Srednja.hr ranije je izvijestio da je riječ o zadatku u kojem je dano da trokutu površine 117 cm² ima upisanu kružnicu polumjera 13 cm, što je matematički neodrživo. Maturanti su trebali izračunati opseg takvog trokuta, no ispostavilo se da takva figura – ne postoji.

Ravnatelj NCVVO-a, Vinko Filipović, potvrdio je propust te najavio posljedice za odgovorne. Objasnio je da su u procesu izrade ispita uključene tri razine: stručna radna skupina koja sastavlja zadatke, recenzenti koji ih provjeravaju i, na kraju, ispitna koordinatorica čiji je zadatak potvrditi ispravnost sadržaja prije tiskanja ispita, piše Jutarnji.

– Istina je da je državna matura posao u kojemu nitko ne smije napraviti pogrešku, od škole, preko distributera, do NCVVO-a i onih koji obrađuju rezultate ispita. Ako se pogreška i pojavi, kao što je to na žalost bilo u ranijim godinama, ona može donekle biti opravdana. Ali, ako se pogreška pojavljuje u nekoliko godina u više navrata, onda to nema opravdanje i postavlja se pitanje odgovornosti onih koji su sudjelovali u izradi ispita– poručio je Filipović.

Na pitanje o konkretnoj odgovornosti ispitne koordinatorice, potvrdio je da je protiv nje pokrenut disciplinski postupak i izrečena joj je opomena pred otkaz ugovora o radu.

U završnom dijelu konferencije za medije, Filipović se osvrnuo i na neugodne pritiske kojima su bili izloženi djelatnici Centra – uključujući, kako je rekao, i vrijeđanja, pa čak i kletve. Naveo je da mu je netko poželio "mokar jastuk s obje strane".

Unatoč svemu, ravnatelj je ovogodišnje rezultate mature ocijenio – trojkom. Prosječne ocjene po predmetima kretale su se između 2,5 i 3,5, što je ocijenjeno kao "dobar" uspjeh.