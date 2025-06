Mobiteli na maturi: Poništeni ispiti za deset učenika

Državna matura završila je 26. lipnja ispitima iz etike, vjeronauka i glazbenog, do sada su sve ispitne procedure provedene prema planu u 384 srednje škole i šest ispitnih centara, unatoč zahtjevnosti provedbe ispita državne mature, kazao je u petak ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović za Hinu.

Filipović je dodao da su i ove godine zabilježili posjedovanje mobitela, zbog čega su morali poništiti ispite za deset maturanata i pristupnika. "Svaku maturu obilježava složenost provedbe. Složenost se očituje kroz broj ustanova u kojima se matura provodi", istaknuo je Filipović. Naglasio je kako se na maturi pisalo više od 130 tisuća ispita iz 27 predmeta, od čega 12 obveznih i 15 izbornih predmeta, a provedbu mature nadzire oko 19 tisuća dežurnih nastavnika. "Ni u jednom koraku provedbe ne smije se napraviti pogreška, kojih do sada ove godine nije bilo. Slijedi ocjenjivanje koje isto ima svoju zahtjevnost kako bi svi ispiti bili krajnje objektivno ocijenjeni jer ne želimo oštetiti niti jednog maturanta" izjavio je ravnatelj.

Privremeni rezultati bit će objavljeni 9. srpnja, rok za prigovore traje do 11. srpnja, a konačni rezultati izlaze 16. srpnja. Jesenski rok mature održat će se od 20. kolovoza do 5. rujna. Jesenski rok počinje ispitima informatike te politike i gospodarstva. Hrvatski jezik (test i sažetak) piše se slijedeći dan, 21. kolovoza, a 22. kolovoza učenici će pisati esejski dio. Ispit iz obje razine matematike održat će se 27. kolovoza, a iz engleskog jezika 29. kolovoza. Jesenski rok završava se 5. rujna esejima češkog, mađarskog, srpskog i talijanskog te obje razine latinskog jezika. Prijave ispita za jesenki rok traju od 19. do 30. srpnja, a objava privremenih rezultata bit će 10. rujna. Učenici koji su pristupili jesenskom roku državne mature imat će rok za prigovore 12. rujna te će se konačni rezultati objavit 17. rujna.