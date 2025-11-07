Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova kazala je da očekuje da će Srbija strogo poštovati svoja obećanja i spriječiti da njezino oružje završi u rukama ukrajinskih snaga, unatoč izjavama predsjednika Aleksandra Vučića o prodaji oružja Europskoj uniji. "Pretpostavljamo da će se Beograd strogo pridržavati tih obećanja“, rekla je Zaharova tijekom redovnog tjednog brifinga za novinare, komentirajući Vučićeve najave o izvozu streljiva u zemlje EU-a. Istodobno je upozorila na razliku u porukama koje srpski predsjednik šalje. "Čini se da Srbija ima dva predsjednika Vučića – jedan govori u Moskvi, a drugi u drugim regijama", kazala je. Zaharova je rekla da ruski vojnici "kroz povijest nisu štedjeli ni srca ni živote" braneći srpski narod. Rusko Ministarstvo vanjskih poslova više puta je primilo službena uvjeravanja iz Beograda, uključujući i one na najvišoj razini, da je izvoz streljiva pod strogom kontrolom i da se neće isporučivati Ukrajini, "kako ga Kijev ne bi koristio protiv ruskih vojnika“.

Ranije je ruska vanjska obavještajna služba (SVR) objavila da Srbija, unatoč deklariranoj neutralnosti, opskrbljuje Kijev streljivom Nakon tih optužbi, Vučić je najavio potpunu obustavu izvoza streljiva, uz uvjet da se za svaku buduću isporuku u inozemstvo moraju ishoditi posebni aranžmani i provjeriti krajnji korisnik. "Ako postoje bilo kakve sumnje u dokumentaciju ili krajnjeg korisnika, poslovi će biti otkazani“, rekao je Vučić tada, ističući da Srbija ne želi da njezino oružje završi na ukrajinskom ratištu, piše RIA Novosti.

Srbija se nalazi pod sve većim pritiskom. S jedne strane, tradicionalno savezništvo s Rusijom koje uključuje vojnu suradnju, energetsku ovisnost i podršku po pitanju Kosova, a s druge strane, ambicije za članstvom u Europskoj uniji i unosni ugovori s zapadnim partnerima. Ruski diplomati upozoravaju da indirektne isporuke, preko posrednika u Češkoj, Slovačkoj ili Poljskoj, ne mijenjaju činjenicu da srpsko streljivo na kraju završava na fronti protiv ruskih snaga.

Nedavno je regirao i sam Kremlj. Moskva je u potpunosti svjesna ogromnog pritiska koji Zapad vrši na Srbiju u pokušaju da navede Beograd da se suprotstavi Rusiji, rekao je glasnogovornik Dmitrij Peskov. Njegove izjave uslijedile su nakon nedavne izjave Vučića o spremnosti da prodaje oružje državama članicama EU, čak i ako ono na kraju završi u Ukrajini. Peskov je izjavio da Rusija "razumije kakav se neviđeni pritisak vrši na Srbiju". Problem izvoza srbijanskog oružja opisao je kao "nimalo jednostavnu priču". Rusija ne bi željela vidjeti da se oružje proizvedeno u Srbiji koristi za pucanje u ruske vojnike, ali shvaćamo kakav se pritisak vrši na Srbe, izjavio je Peskov. U intervjuu za njemački časopis Cicero, Vučić je rekao da su srpska 'skladišta puna streljiva'.

"Stoga sam ponudio našim prijateljima u EU da s nama sklope kupoprodajni ugovor i uzmu sve što imamo", kazao je srpski predsjednik, dodajući da još nije dobio odgovor od bloka. Na pitanje je li zabrinut da bi oružje moglo završiti u Ukrajini, odgovorio je da „kupci mogu s njim raditi što žele“.