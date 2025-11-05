Orbán oštro odgovorio Zelenskom nakon tvrdnji da Mađarska duguje Ukrajini: 'Oni nas ne brane ni od koga i ni od čega'

Rat riječima između Ukrajine i Mađarske nastavio se i ovog tjedna nakon intervjua Volodimira Zelenskog za Euronews. Mađarski premijer Viktor Orbán odbacio je optužbe ukrajinskog predsjednika da pokazuje "posebnu podršku Putinu" ometajući pregovore Ukrajine o članstvu u EU. U utorak je u intervjuu Zelenski rekao da nema namjeru praviti ustupke Budimpešti, tvrdeći da bi Mađarska umjesto toga trebala podržati Ukrajinu u obrani Europe, piše Euronews. "Ne mislim da trebam nešto ponuditi Viktoru Orbánu", rekao je Zelenski. "Mislim da Viktor Orbán mora nešto ponuditi Ukrajini, koja brani cijelu Europu od Rusije, i čak sada, tijekom ovog rata, nismo dobili nikakvu podršku od njega, podršku našoj viziji života", dodao je. Orbán je odbacio te komentare u priopćenju objavljenom ubrzo nakon intervjua.

"Moram odbaciti sugestiju da Mađarska nešto duguje Ukrajini. Ukrajina ne brani Mađarsku ni od koga i ni od čega. Mi nismo tražili takvu pomoć, i nikada nećemo. Sigurnost Mađarske osiguravaju naše nacionalne obrambene sposobnosti i NATO, čiji član Ukrajina, srećom, nije", rekao je Orbán. Dodao je da je Mađarska Ukrajini dala oko 200 milijuna eura humanitarne pomoći te da joj i dalje isporučuje plin i električnu energiju. Premijer je također ponovio protivljenje Mađarske ulasku Ukrajine u EU. "Mađarska ne podržava i neće podržati pristup Ukrajine Europskoj uniji, jer bi to donijelo rat u Europu i dalo novac Mađara Ukrajini", rekao je Orbán, dodajući da bi radije vidio Ukrajinu kao strateškog partnera EU, a ne kao punopravnu članicu.

Mađarska i dalje blokira otvaranje poglavlja u pristupnim pregovorima EU s Ukrajinom, pozivajući se na sigurnosne i ekonomske razloge. Ranije ove godine mađarska vlada je održala savjetovanje građana o članstvu Ukrajine u EU, u kojem je 95% sudionika bilo protiv te ideje. Umjesto toga, Orbán kaže da podržava "strateško partnerstvo" s Ukrajinom. Napetosti između Mađarske i Ukrajine po pitanju energetske sigurnosti pojačale su se tijekom ljeta, nakon ukrajinskih napada na ruski naftovod Druzhba, koji su privremeno zaustavljali isporuke nafte u Mađarsku u nekoliko navrata. Budimpešta je napade nazvala "nečuvenim i neprihvatljivim", dok je Kijev optužio Mađarsku da nije učinila dovoljno da se odvoji od ruskih fosilnih goriva i time financira dio ruske ratne mašinerije. Ovo pitanje trebali bi raspraviti Orbán i američki predsjednik Donald Trump na sastanku u petak u SAD-u.