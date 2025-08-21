Pomoćnica državnog odvjetnika pijana prijetila policajcima: 'Požalit ćete zbog ovoga'

Neobična scena odvila se u četvrtak navečer u američkom Newportu kada je državna tužiteljica iz Rhode Islanda, Devon Hogan Flanagan, privedena ispred restorana zbog ometanja posjeda. Policijska kamera snimila je trenutak uhićenja, a na snimci se jasno vidi kako se Hogan Flanagan, koja je inače pomoćnica glavnog državnog tužitelja, žustro opire policajcima te se neprestano poziva na svoju funkciju, a čini se i da je pod utjecajem alkohola.

"Ja sam državna odvjetnica! Požalit ćete ovo!", poručila im je dok su je smještali u stražnji dio vozila. Prije toga, kako stoji u policijskom izvješću, vlasnik lokala i sami policajci više su puta tražili da napusti posjed, no ona je to uporno odbijala. U jednom trenutku zahtijevala je i da se policijska kamera isključi, tvrdeći da “tako nalaže protokol”.

Devon Hogan Flanagan je nakon incidenta uhićena te je optužena za namjerni upad na privatni posjed. U ponedjeljak je izvedena pred suca, a na slobodu je puštena uz jamčevinu od tisuću dolara. Novo ročište zakazano je za 16. rujna. Iz Ureda državnog tužitelja kratko su potvrdili kako su upoznati s cijelim slučajem te da prate daljnji razvoj događaja.