Za tri tjedna počinje popis stanovništva, kućanstava i stanova u Hrvatskoj te će prva faza trajati od 13. do 26. rujna, kada će se građani moći sami popisivati putem sustava e-Građani, a u drugoj fazi, od 27. rujna do 17. listopada, gotovo 8000 popisivača izlazit će na teren kako bi popisali one koji se nisu sami popisali online, obavili kontrolu i ispravili pogreške nastale samopopisivanjem građana.