Političar u molitvi: Amen je muški, zato kažem awoman

Pravu navalu kritika, čuđenja i rasprava potaknuo je američki političar Emanuel Cleaver, koji je molitvu kojom je otvarao sjednicu Kongresa u nedjelju završio riječima “amen i awoman”. Amen je standardni kraj molitve u kršćanstvu, a na latinskom znači “neka bude tako” ili pak, ugrubo, “istina je”. No “men” na engleskom znači muškarci pa je političar iz Demokratske stranke dodao i “awoman”, jer je “woman” žena. Odmah su od konzervativnih političara i komentatora uslijedile optužbe da se radi o neviđenoj političkoj korektnosti koja usto nema nikakva uporišta u jeziku.

Miču sve “rodne riječi”

– Tražimo u ime monoteističkog Boga... Boga kojeg poznajemo pod mnogim imenima i u mnogim vjerama. Amen i awoman – rekao je Cleaver, inače zastupnik iz Missourija i pastor, odnosno svećenik protestantske Ujedinjene Metodističke crkve. Zbog toga što je pastor potaknuo je još jače ismijavanje.

Sve se to događa upravo u trenutku kada je novi saziv Kongresa, izabran na izborima 3. studenog, istog dana kada su Amerikanci glasali za predsjednika, uveo nova pravila koja se opisuju kao “rodno neutralna”. Zbog toga će se, kako bi se poštovali svi rodni identiteti, iz poslovnika eliminirati riječi poput “majka”, “otac”, “ona”, “on” i tako dalje. To ne znači da zastupnici neće moći koristiti te riječi, već će one biti maknute iz poslovnika. Isto tako, primjerice, riječ “ured ombudsmana zviždača” preimenovan je u “ured ombudsa zviždača”, kako bi se maknuo dio riječi “man”.

“Amen je ‘neka bude tako’ na latinskom. Nema veze sa spolom. Nažalost, činjenice su nevažne za progresivce. Nevjerojatno”, napisao je na Twitteru republikanski zastupnik Guy Reschenthaler.

Molitva u Kongresu

Slično njemu, bivši predsjednik Zastupničkog doma, republikanac Newt Gingrich izbjegavanje spominjanja spola nazvao je “radikalnim ludilom”.

Konzervativni politički komentator Matt Walsh također je zaključio: “Demokrati su otvorili sjednicu Kongresa molitvom koja završava s ‘amen i awoman’. Amen je latinska riječ koja znači ‘istinito je’ ili ‘neka bude tako’. Awoman je besmislena riječ koja ništa ne znači. Demokrati pronađu način da sve učine glupim i besmislenim. Totalni klauni, svi do posljednjeg”.

U SAD-u već dugo traje neka vrsta kulturnog rata u pitanjima spola i roda, a desnica optužuje ljevicu da je pretjerano politički korektna. Sam Emanuel Cleaver na Twitteru je napisao da je “bio počašćen izgovoriti molitvu na otvaranju 117. Kongresa”. Iako sekularna država, prema tradiciji oba doma američkog Kongresa svoj dan počinju molitvom koju izgovara točno određeni zastupnik. Isto tako, posebna je molitva ona kojom se otvara novi saziv Kongresa, što je u nedjelju učinio Cleaver.•