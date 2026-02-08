Provjerite imate li ove proizvode: Zbog mogućeg toksina povlače se mliječne formule za dojenčad

Zbog moguće prisutnosti cereulida, toksina koji može predstavljati zdravstveni rizik za dojenčad, preventivno su povučene određene serije mliječnih formula za bebe, javlja Državni inspektorat Republike Hrvatske. Važno je naglasiti da dosad nije potvrđen nijedan slučaj oboljenja, a mjera je donesena isključivo iz predostrožnosti, s ciljem zaštite najosjetljivije populacije – novorođenčadi. Roditeljima se savjetuje da provjere proizvode koje koriste te da ih, ako su obuhvaćeni povlačenjem, ne daju djeci i vrate na prodajno mjesto.

Cereulid je toksin koji proizvode određeni sojevi bakterije Bacillus cereus, a može uzrokovati simptome trovanja hranom poput mučnine, povraćanja i bolova u trbuhu. Iako su takva trovanja najčešće blaga i kratkotrajna, kod dojenčadi je potreban poseban oprez zbog osjetljivijeg organizma. Riječ je o proizvodima Aptamil Pronutra Pre, Aptamil Pronutra 1, Aptamil Pronutra 2, Aptamil Pronutra 3, Aptamil Profutura DuoAdvance Pre, Aptamil Profutura DuoAdvance 1, Aptamil Profutura DuoAdvance 2, Milumil pre i Milumil 1, koji se povlače s tržišta zbog utvrđene prisutnosti toksina cereulida u sadržaju.

Proizvođač je Danone Deutschland GmbH iz Njemačke, dok su proizvodi bili dostupni u maloprodaji Müller trgovina Zagreb d.o.o.. Iz Müllera su pozvali kupce da provjere imaju li navedene proizvode te da ih prestanu koristiti i vrate u bilo koju poslovnicu, uz povrat novca i bez predočenja računa. Iz Državnog inspektorata objavljen je i dodatni popis serija Aptamil hrane za bebe koje se povlače, a informaciju je objavila tvrtka AWT International d.o.o., distributer proizvoda u Hrvatskoj. Razlog povlačenja i u ovom slučaju je prisutnost toksina cereulida.

Foto: DIRH

“Zdravlje i dobrobit vaše bebe ono je što nam je najvažnije, i razumijemo da nedavna povlačenja proizvoda dohrane za dojenčad mogu biti uznemirujuća i zbunjujuća. Ako ste kupili proizvod s popisa, ljubazno vas molimo da ga vratite na prodajno mjesto (trgovina u kojoj ste ga kupili). Podržat će vas u skladu s njihovim procesom zamjene proizvoda ili povrata novca. Molimo ponesite proizvod i, ako je moguće, dokaz o kupnji”, poručili su iz tvrtke.

Državni inspektorat objavio je i opoziv dodatnih serija proizvoda APTAMIL Pronutra Advance u pakiranjima od 800 grama i 1,2 kilograma, koje su bile u prodaji u drogerijama. Detalji o tom opozivu dostupni su na stranicama drogerije BIPA — ovo je iz Bipe — koja je proizvode stavila na tržište. Distributer tih proizvoda je AWT International d.o.o., Zagreb, a maloprodaja BIPA d.o.o., Zagreb. Potrošačima se savjetuje da provjere serije proizvoda koje imaju kod kuće te da ih, u slučaju podudaranja s opozivom, odmah vrate na prodajno mjesto.