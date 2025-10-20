Policija uvodi nove metode za kažnjavanje nesavjesnih vozača, ovo više nećete moći sakriti

Protekli je vikend na cestama diljem zemlje obilježio zabrinjavajući porast prometnih prekršaja i nesreća, uključujući i one s tragičnim ishodom. Dvije su osobe izgubile život u Splitu i Podravini, dok je sjever Hrvatske zabilježio nekoliko ozbiljnih nezgoda.

Zagrebačka policija, u sklopu akcije suzbijanja nepovoljnog trenda sigurnosti u cestovnom prometu, samo je tijekom jedne noći evidentirala čak 669 prekršaja. Od tog broja, 194 prekršaja odnosila su se na prekoračenje brzine, 107 vozača upravljalo je vozilom pod utjecajem alkohola, a dvoje pod utjecajem droga. Nadalje, 54 vozača koristila su mobitel tijekom vožnje, 48 ih nije imalo vezan sigurnosni pojas, dok su preostala 264 prekršaja bila razne druge vrste. Najviša koncentracija alkohola, 2,38 promila, izmjerena je kod 66-godišnjeg muškarca koji je vozio na području Trešnjevke.

Novinar Dnevnika Nove TV razgovarao je s Tihomirom Svatošom iz PU zagrebačke o ovim alarmantnim brojkama. Svatoš je istaknuo kako prometnoj policiji izazov predstavljaju aplikacije koje dojavljuju lokacije kontrola, zbog čega policija često mijenja lokacije tijekom večernjih i noćnih sati. Otkrio je i najčešće izgovore prekršitelja:

"Bio sam na rođendanu, nisam mogao izbjeći, morao sam popiti, nadao sam se da neće ništa biti." Svatoš je najavio i uvođenje novih metoda u borbi protiv prometnih prekršitelja.

"To će biti iznenađenje, vježbamo snimanje iz zraka, tako da ćemo upotrijebiti i neke nove metode", rekao je. Precizirao je i što će se točno kontrolirati iz zraka: "Na početku ćemo kontrolirati korištenje mobitela i pojasa, a onda ćemo vidjeti sve drugo." Vozačima je preporučio da u spornim situacijama koriste javni prijevoz ili taksi, s obzirom na visoke kazne.