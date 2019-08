Policija uhitila čak 13 osoba osumnjičenih za krijumčarenje ljudima

U tijeku je velika akcija USKOK-a u čak tri županije - Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Brodsko-posavskoj, a osumnjičeni se terete za zločinačko udruživanje radi krijumčarenja ljudi.

Privedeno je 13 osoba koje su povezane s organiziranjem ilegalnog prijelaza državne granice. Kako HRT neslužbeno doznaje, riječ je o lancu koji je od prosinca 2018. do kolovoza ove godine krijumčario migrante iz Bosne i Hercegovine preko Hrvatske do Slovenije. Za uslugu su naplaćivali od 100 do 1000 eura po osobi, a prema neslužbenim informacijama izveli su 100-tinjak takvih nezakonitih transfera te tako zaradili i do 60.000 eura.

Iz PU primorsko-goranske potvrđeno je da je u tijeku privođenje osumnjičenih na ispitivanje.