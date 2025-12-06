Dan kada je obranjen Dubrovnik. Prije 34 godine dogodio se najžešći napad i najveće razaranje povijesti grada

Dubrovčani u subotu s ponosom obilježavaju Dan branitelja i 34. obljetnicu herojske obrane grada u Domovinskom ratu, odajući počast poginulim braniteljima i stradalim civilima. U rano jutro 6. prosinca 1991. godine, na 'crni petak dubrovački', srpsko-crnogorski agresor pokrenuo je sveopći napad na grad. Najžešći napadi bili su na tvrđavu Imperial na brdu Srđ ponad grada, kao i na povijesnu jezgru, hotel Belvedere te naselja Nuncijata i Sustjepan.

Nekolicina branitelja u tvrđavi Imperial u jednom je trenutku zatražila od suboraca u gradu da otvore vatru baš po tvrđavi, na čiji su gornji dio daleko brojniji pripadnici agresorske vojske već kročili. Bio je to učinkovit odgovor jer je neprijatelj bio prisiljen povući se uz velike gubitke. U jednom danu život je izgubilo 19 civila i branitelja, a ranjeno 60. Tijekom Domovinskog rata na dubrovačkom području poginulo je više od 300 branitelja i civila, svoja ognjišta je bilo prisiljeno napustiti više od 30 tisuća stanovnika, a nanesena je i nemjerljiva materijalna šteta.

Program obilježavanja započeo je u srijedu 3. prosinca satom povijesti o Domovinskom ratu u dubrovačkim školama, a u četvrtak se nastavio križnim putem na Srđ, projekcijom dokumentarnog filma "Istina“ te koncertom Dubrovačkog simfonijskog orkestra u crkvi Male braće. U petak je odana počast poginulim braniteljima na gradskom području, otvorena izložba "Strani dragovoljci u Domovinskom ratu“ i predstavljen dokumentarni serijal "Zagonetka Pobjede“.

Na početku današnjeg obilježavanja Dana dubrovačkih branitelja odat će se počast poginulim braniteljima kod Spomen križa na dubrovačkom groblju Boninovo, ispred zgrade MUP-a te na Srđu, kao i na Liechtensteinovu putu, u spomen na stradale vatrogasce i pripadnike HRM-a.

Ispred stare gradske luke bit će odana počast pomorcima i braniteljima stradalima na moru. Poslijepodne će se održati mimohod Gradske glazbe Dubrovnik, a u katedrali će biti služena svečana misa zadušnica. Večer će obilježiti koncert Đanija Stipaničeva i klapa More i Ragusavecchia na Stradunu. Program obilježavanja 34. obljetnice herojske obrane Dubrovnika u Domovinskom ratu zaključit će se u nedjelju utrkom "Stazom deva“ te projekcijom dokumentarnog filma "Hrvatski mučenici“.