"Nemojte kukati, nemojte biti škrti! Najvažnije je podijeliti ljubav"

Marica Poje, Marija Ražek, Darijo Barić, Marin Babić i Tomislav Srbalj dobitnici su ovogodišnje nagrade za volonterski rad i pomoć osobama s invaliditetom. Naime, u Slavonskom Brodu nastavili su jedinstvenu višegodišnju praksu da u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i Međunarodnog dana volontera nagrade one najhumanije i najplemenitije među nama. To su ljudi koji poduzimaju sve što je u njihovoj moći da se ljudi s invaliditetom uključe u život zajednice na kvalitetan i koristan način. Oni pomažu drugim ljudima da se osjećaju sigurnije, bolje i manje napušteni. Volonteri kažu da vas ništa ne može tako razveseliti i ispuniti kao kada svojih pet minuta posvetite nekoj nemoćnoj osobi, a ona vam ispruži svoje ruke, zagrli vas i nagradi osmijehom. Marica Poje predana je i dosljedna volonterka koja svojim radom uvelike pridonosi da s osobe s intelektualnim poteškoćama osjećaju prihvaćeno u zajednici. Samoinicijativno traži nove volontere te pozitivno utječe na razvoj samopouzdanja i samopoštovanja članova udruge "Regoč". – Kći mi je slijepa, dosadno joj je i, kako bi bila sa svojim vršnjacima u društvu, počeli smo dolaziti u udrugu Regoč. Ta djeca su jako draga i umiljata, bude i suze i smijeh. Veliko mi je zadovoljstvo raditi s njima. Ovo priznanje me je iznenadilo i veliko hvala – rekla je Marica.

Darijo Barić dugogodišnji je strpljiv i pažljiv volonter koji svoje zadatke uvijek obavlja s osmijehom i osjećajem odgovornosti. Njegova energija ne poznaje granice – jednako predano pomaže u prijevozu osoba s invaliditetom, pripremi prostora, tehničkim poslovima ili podršci članovima. Godinama je volontirao u Caritasu, a otkako je prije tri godine otišao u mirovinu, pomaže u udruzi distrofičara i ostalih tjelesnih invalida "Loco Moto". – Ime udruge mi je blisko, godinama sam vozio lokomotivu, bio sam strojovođa, tako da se kod njih osjećam kao riba u vodi – smije se Darijo i nastavlja: – Mi od osoba s invaliditetom više primamo nego što dajemo ljubav. Ispunjavamo kvalitetno svoje slobodno vrijeme. Svima nezadovoljnima koji kukaju, ne znaju kamo će sa sobom, preporučujem da se uključe u rad bilo koje udruge. Vidjet će kakvo će ispunjenje doživjeti i koliko će ljubavi dobiti. Nemojte biti škrti. Najvažnije je podijeliti ljubav – poručio je Darijo. Kao primjeri dobre prakse uključivanja volontera istaknuti su volonterski klub "Agenti dobrote" Studentskog katoličkog centra, Tipico Sport Services i Osnovna škola Sibinjskih žrtava. Upravo su učenice ove škole, volonterke Marijinih obroka, izmamila najveći pljesak, a na nagradi su zahvalile pjesmom. – Više od 50 djece u našoj školi uključeno je u volontiranje. Time razvijaju empatiju prema ljudima u potrebi. Važno je od najmanjih nogu naučiti ih da budu spremni pomagati – istaknula je vjeroučiteljica Marijana Šušnjara.

Posebnu nagradu povjerenstvo dodjeljuje poslodavcu godine za osobe s invaliditetom. Cilj ovog priznanja je istaknuti kvalitetne poslodavce i kvalitetne prakse zapošljavanja ove specifične skupine na tržištu rada. Nagradu je ove godine dobila tvrtka EP-ING koja se istaknula kao osviješten poslodavac koji nastoji stvoriti kvalitetne uvjete za rad svim zaposlenicima, a posebno onima s invaliditetom. Unatoč kontinuiranom unapređivanju njihovih prava, osobe s invaliditetom i dalje se suočavaju s različitim svakodnevnim izazovima. Srećom, volonteri su tu da im pomognu. Zahvaljujući njima, lakše se uključuju u društvo i lokalnu zajednicu. – Volonteri doista odrađuju velik posao, ne samo u udrugama nego i u svakodnevnom životu. Predivno je imati volontere. Mislim da zaslužuju puno više od ovih skromnih nagrada koje smo im dodijelili – istaknuo je Željko Pudić, šef gradskog povjerenstva za osobe s invaliditetom i predsjednik Saveza društava multiple skleroze RH. Tema ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je poticanje inkluzivnog društva radi unapređenja društvenog napretka. Ona naglašava ključnu ulogu osoba s invaliditetom u razvoju pravednih, uspješnih i uključivih zajednica te podsjeća da istinski napredak nije moguć bez ravnopravnog sudjelovanja i osnaživanja svih građana.