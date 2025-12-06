Na Marjanu vožnja po starom, sud ukinuo Puljkov režim

Visoki upravni sud Republike Hrvatske ukinuo je Odluku o ograničenju korištenja prometnica u Park-šumi Marjan, koju je Gradsko vijeće Splita donijelo u mandatu bivšega gradonačelnika Ivice Puljka. Postupak ocjene zakonitosti pokrenule su građanske udruge Vlasnici zemljišta na Marjanu i Udruga Marjan, kojima po nalogu Suda Grad Split treba nadoknaditi troškove spora u iznosu od 2812 eura, i to u roku od 15 dana.Udruge su u svom zahtjevu navele kako je Odluka nesuglasna s Ustavom Republike Hrvatske, Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakonom o općem upravnom postupku i Zakonom o pravu na pristup informacijama. Međutim, sud je na koncu odluku ukinuo iz proceduralnih razloga. Visoki upravni sud RH ocijenio je kako je zahtjev za osporavanje odluke donesene na Gradskom vijeću Splita 23. rujna 2024., osnovan. "Nakon analize osporene Odluke odnosno postupka njenog donošenja u svjetlu navoda podnositelja zahtjeva Sud je ocijenio da postupak koji je prethodio donošenju osporene Odluke nije proveden u skladu sa ZPPI-jem, zbog čega osporena Odluka nije zakonita u formalnom smislu", piše Sudsko vijeće u presudi.

Objašnjavaju kako su osporenom odlukom propisana ograničenja pri korištenju prometnica, dopuštena vrsta prometa i ograničenja brzine u Park-šumi Marjan, dakle neposredno se uređuju pitanja od interesa građana, stoga je jedinica lokalne samouprave u postupku donošenja općeg akta bila dužna provesti savjetovanje s javnošću. "U spisu predmeta ne postoji dokaz o tome da je u postupku donošenja osporene odluke proveden postupak savjetovanja s javnošću, kao ni na mrežnim stranicama Grada. Slijedom navedenog, Sud utvrđuje da osporena odluka nije zakonita", piše u presudi koju je donijelo sudsko vijeće pod predsjedanjem dr. Sanje Otočan. Sada osporenom odlukom Puljkova administracija ograničila je prometovanje na Marjanu i postavila rampe, zbog čega su se pobunili vlasnici zemljišta kojima je onemogućen pristup vozilima njihovim nekretninama. Iako su članovi građanskih udruga smatrali kako im je donošenje te odluke ugrozilo brojna vlasnička, čak i ustavna prava, Visoki upravni sud o tome se nije izjašnjavao s obzirom na to da je ocijenjeno kako sporna odluka nije donesena na zakonit način, odnosno kako nije poštovana zakonom propisana procedura.

Objavom odluke Visokog upravnog suda u Narodnim novinama prestat će vrijediti aktualni prometni režim u Park-šumi Marjan, a iz Udruga koje su zatražile ocjenu zakonitosti istaknuli su kako njima nije cilj izazvati nered u Park-šumi Marjan, već žele da se odluka o prometnim pravilima donese na zadovoljstvo i gradske vlasti i građana. Prošla gradska vlast nije imala sluha za njihove zahtjeve, Puljak im je poručio da se obrate sudovima "sve do Ujedinjenih naroda", a od aktualne garniture očekuju da će zajedno s njima pronaći rješenje o prometnom režimu na Marjanu, koji neće ograničavati njihova vlasnička prava. – Očekujemo da aktualna gradska vlast gradonačelnika Tomislava Šute donese potpuno novi, zakoniti akt, sukladno relevantnoj zakonskoj proceduri u suradnji sa svim dionicima prostora –poručio je Ivan Peršić, predsjednik Udruge Vlasnici zemljišta na Marjanu.