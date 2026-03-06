Naši Portali
UPOZORENJE ZA GRAĐANE

Policija razotkrila trik kojim lopovi provaljuju u vaše vozilo: Muškarac uhvaćen na granici s posebnim uređajem

VL
Autor
Večernji.hr
06.03.2026.
u 13:08

'Ovom kontrolom je u vozilu pronađen uređaj namijenjen elektroničkom ometanju daljinskog zaključavanja automobila, kao i pripadajuće antene te punjač za taj uređaj', javljaju iz PU dubrovačko-neretvanske

U srijedu navečer, 4. ožujka, na ulaznoj graničnoj kontroli na Međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Karasovići zaustavljeno je osobno vozilo čeških registracijskih oznaka kojim je upravljao 54-godišnji državljanin Kosova. U vozilu se nalazio sam, a tijekom pregleda policija je otkrila sumnjivu opremu.

Kako je izvijestila policija, graničnu kontrolu obavili su službenici Postaje granične policije Grude u suradnji s carinskim službenicima. 'Tom je prilikom u vozilu pronađen uređaj namijenjen elektroničkom ometanju daljinskog zaključavanja automobila, kao i pripadajuće antene te punjač za taj uređaj', javljaju iz PU dubrovačko-neretvanske.

Riječ je o opremi koja se koristi za ometanje signala prilikom zaključavanja vozila, čime se omogućuje provala u automobil i krađa novca ili drugih vrijednih predmeta. Pronađeni uređaji su oduzeti uz potvrdu, a 54-godišnjak je uhićen i priveden u policijske prostorije. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičenik počinio kazneno djelo 'Izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za zlouporabu bezgotovinskih instrumenata plaćanja'.

Stručnjaci upozoravaju da se od elektroničkog ometanja signala za zaključavanje vozila, poznatog kao 'signal jamming' ili 'relay attack', moguće zaštititi poduzimanjem nekoliko jednostavnih mjera.

Jedna od preporuka je korištenje fizičke zaštite. Ključeve vozila preporučuje se držati u metalnoj kutiji, Faraday torbici ili posebnom etuiju koji blokira radiofrekvencijske signale, čime se sprječava presretanje i reprodukcija signala. Važno je i uvijek provjeriti je li vozilo doista zaključano. Nakon što automobil zaključate daljinskim upravljačem, preporučuje se fizički provjeriti vrata prije nego što se udaljite.

Kod vozila koja imaju sustav pasivnog otključavanja savjetuje se razmotriti isključivanje te opcije, ako je moguće, prema uputama proizvođača. Neki proizvođači nude i mobilne aplikacije koje omogućuju daljinsko zaključavanje i praćenje vozila. Dodatnu sigurnost može pružiti ugradnja GPS uređaja za praćenje koji pomaže u lociranju vozila u slučaju krađe, kao i ispravan alarmni sustav s dodatnim senzorima za pokret ili udarce. Policija također savjetuje parkiranje vozila na sigurnim i dobro osvijetljenim mjestima te redovito informiranje o novim sigurnosnim prijetnjama i načinima zaštite vozila.
Ključne riječi
Dubrovnik policija provale uređaj Krađa automobila

