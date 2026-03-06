Naši Portali
BENKOVAČKO PODRUČJE

Muškarac prijetio liječniku, policija mu pretresla kuću

policija
Igor Kralj/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Frane Šarić
06.03.2026.
u 13:41

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru

Jučer je 59-godišnak u prijepodnevnim satima putem telefona nazvao jednu zadarsku zdravstvenu ustanovu te djelatnici koja se javila na službeni telefon uputio ozbiljne prijetnje prema liječniku koji ga je liječio u prethodnom periodu. - Uhićen je istog dana  i priveden u prostorije policije. U sklopu kriminalističkog istraživanja, temeljem naloga je na širem benkovačkom području obavljena pretraga doma i prostorija koje osumnjičeni koristi, kojom prilikom je pronađena i oduzeta jedna zračna puška. 

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru. Također je sankcioniran temeljem odredbi Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, obzirom je posjedovao zračno oružje koje nije prijavio - istakli su iz zadarske policije. 
Ključne riječi
policija Benkovac Zadar

