Muškarac prijetio liječniku, policija mu pretresla kuću

Jučer je 59-godišnak u prijepodnevnim satima putem telefona nazvao jednu zadarsku zdravstvenu ustanovu te djelatnici koja se javila na službeni telefon uputio ozbiljne prijetnje prema liječniku koji ga je liječio u prethodnom periodu. - Uhićen je istog dana i priveden u prostorije policije. U sklopu kriminalističkog istraživanja, temeljem naloga je na širem benkovačkom području obavljena pretraga doma i prostorija koje osumnjičeni koristi, kojom prilikom je pronađena i oduzeta jedna zračna puška.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru. Također je sankcioniran temeljem odredbi Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, obzirom je posjedovao zračno oružje koje nije prijavio - istakli su iz zadarske policije.