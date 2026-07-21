Zbog podivljalog ugostitelja zatrpali ga jedinicama, a on je poznat po humanitarnom radu: 'Mi nemamo veze s tim'

Nakon što je snimka vlasnika ugostiteljskog objekta Rudina u Primoštenu, koji je u naletu bijesa bacio dvije drvene kutije, od kojih je jedna pogodila dječja kolica, izazvala lavinu reakcija u javnosti, posljedice su pogodile i drugi restoran koji s incidentom nema nikakve veze. Naime, zbog istog ili vrlo sličnog naziva, negativne recenzije počela je dobivati konoba Rudine u Kaštel Novom.

Vlasnik kaštelanske konobe Toni Ivanišević rekao je za Slobodnu Dalmaciju da mu korisnici ostavljaju najniže ocjene, iako njegov ugostiteljski objekt nije povezan s događajem u Primoštenu. "Ljudi mi pišu recenzije s jednom zvjezdicom. Poznat sam po brojnim humanitarnim akcijama, o kojima su i vaši novinari ranije izvještavali, pa bih volio da ljudi znaju kako moj objekt nema nikakve veze s ovim slučajem", rekao je Ivanišević.

Slobodna Dalmacija podsjeća pritom da je Ivanišević prije nekoliko godina organizirao humanitarnu akciju tijekom koje je hranu preostalu nakon proslava dijelio potrebitima. Doista, i Dalmatinski portal još je 2020. pisao da je Ivanišević, tijekom pandemije koronavirusa, stavio svoje kombije i vrijeme na raspolaganje starijim osobama, osobama s invaliditetom i nemoćnima kojima je bila potrebna pomoć u nabavi i dostavi potrepština na području Splita, Kaštela i Trogira.

Pozornost javnosti privukao je i 2020. godine kada je reagirao nakon snimke vršnjačkog nasilja u Kaštelima. Tada je pomogao mladiću koji je bio žrtva napada, a s ekipom ljudi organizirao je obnovu njegova doma. "Kad sam ugledao iživljavanje i ponižavanje, odmah sam reagirao. Nazvao sam ga i rekao mu da ćemo mu pomoći što god mu bude trebalo", ispričao je tada Ivanišević. Dodao je kako ga je posebno dirnulo što su ljudi iz Zagreba, nakon što su vidjeli snimku nasilja, sjeli u automobil i došli pružiti podršku žrtvi.

Podsjetimo, vlasnik ugostiteljskog objekta Rudina u Primoštenu uhićen je nakon što se društvenim mrežama proširila snimka na kojoj tijekom sukoba baca drvene kutije, pri čemu je jedna pogodila dječja kolica. Policija nad njim provodi kriminalističko istraživanje. Iz Općine su najoštrije osudili svaki oblik nasilnog i neprimjerenog ponašanja, naglasivši kako je sigurnost građana i posjetitelja prioritet. "Ako snimka vjerno prikazuje ono što se dogodilo, riječ je o ponašanju koje izaziva ozbiljnu zabrinutost i zahtijeva žurnu provjeru svih okolnosti nadležnih institucija", poručili su iz Općine Primošten.