KAOS NA TRGU

Policija se oglasila o masovnoj tučnjavi: 'Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom'

Večernji.hr
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
12.11.2025.
u 19:04

Utvrđuju se sve okolnosti te je kriminalističko istraživanje u tijeku

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u srijedu poslijepodne došlo je do masovne tučnjave u kojoj je sudjelovalo oko 20 maskiranih osoba. Sve se odvilo oko 16 sati kod Manduševca, a prolaznici su u šoku promatrali sukob koji je nakratko izazvao potpuni kaos u središtu grada.

Zagrebačka policija večeras se oglasila o incidentu i potvrdila da su više osoba priveli na obradu. - Danas, 12. studenoga oko 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića došlo je do sukoba većeg broja mlađih osoba. Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenim događajem. Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama. Utvrđivanje svih okolnosti i kriminalističko istraživanje su u tijeku.

Ključne riječi
PU zagrebačka tučnjava policija

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
19:14 12.11.2025.

Jako pametno, brat na brata, Hrvat na Hrvata, pokraj toliko neprijatelja.

MA
Magreb
19:24 12.11.2025.

Vježbaju dica, tribaće im kad Tomašević i Orešković dođu na vlast 😂

Avatar Banana man
Banana man
19:48 12.11.2025.

Neoconsi u deliriju. njihova svađa ljudi ne da uspijeva već okreće svoje protiv svojih

