Policija se oglasila o masovnoj tučnjavi: 'Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom'

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u srijedu poslijepodne došlo je do masovne tučnjave u kojoj je sudjelovalo oko 20 maskiranih osoba. Sve se odvilo oko 16 sati kod Manduševca, a prolaznici su u šoku promatrali sukob koji je nakratko izazvao potpuni kaos u središtu grada.
Zagrebačka policija večeras se oglasila o incidentu i potvrdila da su više osoba priveli na obradu. - Danas, 12. studenoga oko 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića došlo je do sukoba većeg broja mlađih osoba. Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenim događajem. Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama. Utvrđivanje svih okolnosti i kriminalističko istraživanje su u tijeku.
12.11.2025🇭🇷 Youth street BBB vs school members from Split fighting in Zagreb, click for more here: https://t.co/BUOImkol0U— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 12, 2025
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/E1sedprZav
Jako pametno, brat na brata, Hrvat na Hrvata, pokraj toliko neprijatelja.