Policija se oglasila o masovnoj tučnjavi: 'Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom'

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u srijedu poslijepodne došlo je do masovne tučnjave u kojoj je sudjelovalo oko 20 maskiranih osoba. Sve se odvilo oko 16 sati kod Manduševca, a prolaznici su u šoku promatrali sukob koji je nakratko izazvao potpuni kaos u središtu grada.

Zagrebačka policija večeras se oglasila o incidentu i potvrdila da su više osoba priveli na obradu. - Danas, 12. studenoga oko 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića došlo je do sukoba većeg broja mlađih osoba. Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenim događajem. Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama. Utvrđivanje svih okolnosti i kriminalističko istraživanje su u tijeku.