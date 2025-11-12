Kaos u središtu Zagreba: Više od 20 maskiranih osoba potuklo se na Trgu bana Jelačića, širi se snimka

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u srijedu poslijepodne došlo je do masovne tučnjave u kojoj je sudjelovalo oko 20 maskiranih osoba. Sve se dogodilo oko 16:30 sati, a zasad nije poznato zbog čega je do sukoba došlo.
- Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje. Ovo je strašno. Vidio sam da su neki ljudi odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam policiju - ispričao je svjedok događaja za Jutarnji list.
12.11.2025🇭🇷 Youth street BBB vs school members from Split fighting in Zagreb, click for more here: https://t.co/BUOImkol0U— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 12, 2025
🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/E1sedprZav
Poslali smo upit PU zagrebačkoj o situaciji, a cijeli odgovor možete pročitati OVDJE.Policija osigurava prostor oko Jelačićeva trga nakon masovne tučnjave
A policija sjedi 50m malo dalje na Europskom trgu i čuva Kovačićev stan 🤧...