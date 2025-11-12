Naši Portali
'SVI SMO OSTALI ŠOKIRANI'

Kaos u središtu Zagreba: Više od 20 maskiranih osoba potuklo se na Trgu bana Jelačića, širi se snimka

Zagreb: Policija osigurava prostor oko Jelačićeva trga nakon masovne tučnjave
Foto: Hrvoje Kostelac
12.11.2025.
u 18:02

Sve se dogodilo oko 16:30 sati, a zasad nije poznato zbog čega je do sukoba došlo

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u srijedu poslijepodne došlo je do masovne tučnjave u kojoj je sudjelovalo oko 20 maskiranih osoba. Sve se dogodilo oko 16:30 sati, a zasad nije poznato zbog čega je do sukoba došlo.

- Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje. Ovo je strašno. Vidio sam da su neki ljudi odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam policiju - ispričao je svjedok događaja za Jutarnji list.

Poslali smo upit PU zagrebačkoj o situaciji, a cijeli odgovor možete pročitati OVDJE.

Policija osigurava prostor oko Jelačićeva trga nakon masovne tučnjave
Zagreb: Policija osigurava prostor oko Jelačićeva trga nakon masovne tučnjave
tučnjava Zagreb neredi

Komentara 30

Zgubider..
Zgubider..
18:42 12.11.2025.

A policija sjedi 50m malo dalje na Europskom trgu i čuva Kovačićev stan 🤧...

HH
Hrvoje Hrk !!
19:33 12.11.2025.

hahaaa neka pa toga je nekad bilo pod normalno tam u 80-tim i 90-tim , znali smo se pošibat u sred bjela dana na tomislavcu ,pa gore na opatovini a na okretištu na črnomercu da ne pričam ,isto kak i na remizi okretištu ,i nitko o tome nije pisao niti se zgražavo ,niti na vijestima nije bilo a danas jaooo drama ,ajmo dizat paniku

EL
Elias
18:49 12.11.2025.

Čini se da istočno susjedi su dali gasa sa se napravi scenarij kao u Srbiji

Kupnja