Policija: Pula i Istra nisu postale meka za bilo kakve kriminalne klanove

Nakon što je u javnost izašao navodni interni dopis Policijske uprave istarske, oglasila se sama policija i poručila da je sigurnosno stanje u Puli stabilno, a tvrdnje o jačanju kriminalnih klanova nisu točne. Iz PU istarske pojasnili su da se ne radi o tajnom izvješću, već o uobičajenoj e-mail komunikaciji. Njihovo priopćenje donosimo u cijelosti:

"Budući da se u pojedinim medijima iznosi kako je ''procurio'' interni policijski dopis ili izvješće policije, napominjemo se radi o uobičajenoj email komunikaciji koja se odvija svakodnevno, dok za konkretan email možemo protumačiti da se radi o informacijama kojima je rukovoditelj policijske postaje izrazio nezadovoljstvo zbog izostanka očekivanih rezultata policijske akcije u jednom ugostiteljskom objektu. Akciju nije organizirala i provela samostalno policijska postaja, već je riječ o aktivnosti koju je organizirala Policijska uprava istarska, a u provođenje koje je bilo uključeno više ustrojstvenih jedinica.



Informacije koje se iznose u poruci ne odgovaraju činjeničnom stanju niti su odraz stvarne sigurnosne situacije na području Pule.

Stanje sigurnosti na području Pule je stabilno, a to potvrđuju i statistički pokazatelji, prema kojima se u prvih šest mjeseci bilježi čak 29% manje kaznenih djela i 35% manje prekršaja protiv javnog reda i mira. Također nisu zabilježena teža kaznena djela koja bi narušila sigurnost građana i imovine ili izazvala uznemirenost javnosti, a istovremeno su pojačane i pozitivne sigurnosne pojave, odnosno preventivne aktivnosti policije.

Napominjemo kako policija po saznanju da je počinjeno kazneno djelo ili neko drugo protupravno ponašanje iz nadležnosti rada policije, poduzima potrebne mjere i radnje. Ovisno o složenosti kriminaliteta, radnje se poduzimaju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. O konkretnim aktivnostima koje je policija poduzela ili poduzima, a s kojima načelnik policijske postaje može i ne mora biti upoznat, ne možemo govoriti zbog tajnosti policijskog postupanja, no napominjemo kako niti jedna policijska postaja nije ostavljena da se sama bori protiv određenog oblika kriminaliteta, pogotovo ako se radi o složenijem kriminalitetu, već se takva problematika rješava sustavno, analitički i uz korištenje svih raspoloživih resursa. Zaključno, Pula i Istra nisu postale meka za bilo kakve kriminalne klanove. Te informacije ne odgovaraju stvarnom sigurnosnom stanju na području PU istarske".