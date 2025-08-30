Naši Portali
GOTOV OČEVID

Policija otkrila detalje tragedije kod Tribunja: Nesreću u kojoj je poginula 22-godišnjakinja skrivila vozačica

Šibenik: Policija kontrolira promet na glavnim prometnicama
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
30.08.2025.
u 12:03

U prometnoj nesreći smrtno je stradala 22-godišnja putnica iz osobnog vozila, dok su 28-godišnjoj vozačici i 36-godišnjem putniku iz istog vozila u Općoj bolnicu u Šibeniku konstatirane teške tjelesne ozljede opasne po život. Tijelo preminule prevezeno je na Odjel patologije gdje će biti provedena obdukcija.

Prometna nesreća koja se jučer dogodila na na lokalnoj cesti između Tribunja i Ivinja, a u kojoj je jedna žena smrtno stradala, dok su dvije osobe prevezene u Opću bolnicu u Šibeniku, dogodila se jer 28-godišnjakinja koja se bori za život, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, ulaskom u lijevi nepregledni zavoj nije prilagodila brzinu kretanja vozila stanju ceste, atmosferskim prilikama te vidljivosti i preglednosti (kolnik mokar od kiše koja je padala), uslijed čega gubi nadzor nad vozilom te izlijeće van kolnika na travnato-zemljanu površinu, izvijestila je PU Šibensko-kninska.

Potom se vozilom vraća na kolnik te u zanošenju prelazi preko sjeverne prometne trake u južnu prometnu traku gdje dolazi do sudara prednjeg i bočnog dijela njenog vozila s prednjim dijelom teretnog automobila zagrebačkih oznaka, kojim je upravljao 34-godišnjak. Utvrđeno je to očevidom, kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku

U prometnoj nesreći smrtno je stradala 22-godišnja putnica iz osobnog vozila, dok su 28-godišnjoj vozačici i 36-godišnjem putniku iz istog vozila u Općoj bolnicu u Šibeniku konstatirane teške tjelesne ozljede opasne po život. Tijelo preminule prevezeno je na Odjel patologije gdje će biti provedena obdukcija.

Vozaču teretnog vozila je izvađena krv te mu je izuzet urin radi daljnje analize, dok je iz teretnog automobila izuzet tahografski uređaj s karticom vozača radi daljnjeg vještačenja. Za vrijeme provođenja očevida, u vremenu od 17.19 do 22 sata za promet je bila zatvorena lokalna cesta 65032 Tribunj - Ivinje te se promet odvijao zaobilaznim pravcima. Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 28-godišnje vozačice bit će podnesena kaznena prijava, izvijestila je PU Šibensko-kninska.
