Policija odgovornost službenika ne spominje, ali provjerava kako živi pas Tito

Mjesec dana nakon što je stradao u vlastitom dvorištu u Samoboru, gdje ga je palicom izudarao policajac koji je u dvorište ušao kad nikoga od ukućana nije bilo kod kuće, četverogodišnji dogo argentino Tito još uvijek ne živi životom na koji je naučio. Potišten je, a najviše mu smeta rana na glavi.

– Koristi svaku priliku pa se počeše po njoj, a onda mu moram staviti ovratnik koji nimalo ne voli. Dva puta dnevno čistim mu ranu i sad već bježi kad me vidi sa sprejom u rukama – priča nam vlasnik Deni Miksat Horvat. Kaže kako mu ni danas nije jasno zašto je policajac ulazio u dvorište kad mu se nitko nije javljao, vidjelo se da nikoga nema, a na psa u dvorištu upozoravala je tabla na vratima.

– Moj Tito je kućni pas, uglavnom je unutra, ali baš taj dan bio je vani. I bez obzira koliko je inače umiljat i cool, to je ipak njegovo dvorište – ističe D. Miksat Horvat. Dodaje kako je za njega cijela priča gotova, žao mu je što je policajac nastradao i samo želi da se Tito što prije oporavi i da sve zaborave. No, kaže, izgleda da policija ne želi kraj.

– Iako sam bio na razgovoru u Policijskoj postaji Samobor i činilo mi se da je sve završeno, sad vidim da to ipak nije tako. Policija ponovno obilazi veterinare, ispituje ih, alarmirali su sve službe. Ne znam što traže i žele, samo se pokušavaju oprati. Opet ću morati na razgovore, izostajati s posla. A napravio sam sve što su mi rekli da moram – kaže vlasnik ranjenog psa i dodaje da policajac nije smio ući u dvorište jer za to nije imao nalog. Trebao mu je dostaviti sudski poziv, a to nije razlog da ulazi bez dozvole.

Da je vlasnik napravio sve što je trebao potvrdili su nam i u Veterinarskoj inspekciji, koja je provela nadzor nakon što je prijavljeno da je Tito ugrizao policajca.

– Dana 18. kolovoza sastavljen je zapisnik kojim je utvrđeno da je vlasnik obavio trokratni pregled zbog bolesti bjesnoće, a događaj se zbio u dvorištu kada nikoga nije bilo kući. Dvorište je ograđeno, a na ulazu ima oznaka koja ukazuje na psa. S obzirom na to da je vlasnik dao na uvid svu potrebnu dokumentaciju, potvrdu o obavljenom trokratnom pregledu zbog bjesnoće i putovnicu za kućne ljubimce, ovo upravno tijelo nije pisalo rješenje već je konstatiralo da je vlasnik sve učinio – kažu iz Državnog inspektorata republike Hrvatske.

Zbog čega je policijski službenik ulazio u dvorište kad nikoga nije bilo kod kuće i nitko ga nije pustio te što će poduzeti, pitanja su koja smo postavili Policijskoj upravi zagrebačkoj. Odgovor smo dobili tek nakon ponovljenog upita.

– Policijski službenik Policijske postaje Samobor 5. kolovoza oko 11 sati službeno je postupao temeljem sudskog zahtjeva. Tijekom postupanja na njega je u nezaključanom dvorištu nasrnuo i nanio mu nekoliko ugriznih rana pas pasmine dogo argentino. Policijski službenik iz krajnje nužde primijenio je službeni raspršivač s nadražujućim tvarima koji ima na zaduženju. Kako pas nije popuštao, primijenio je i službenu palicu nakon čega se uspio osloboditi ugriza. Policijskom službeniku pružena je liječnička pomoć i utvrđeno je da je zadobio lake tjelesne ozljede. U cilju utvrđivanja svih okolnosti koje su utjecale na navedeni događaj nastavljaju se provjere i izvidi, pri čemu će se u svezi psa i njegova držanja inicirati i daljnja postupanja svih drugih nadležnih tijela – kažu iz PU zagrebačke.

Svojim odgovorom potvrđuju sve što nam je ispričao Titov vlasnik, da se ponovno bave njime i psom, a o odgovornosti svog službenika niti ne razmišljaju. No, nadzor zakonitosti postupanja policijskog službenika od Službe za unutarnju kontrolu MUP-a zatražila je Udruga Animalex, udruga studenata Pravnog fakulteta za pravnu zaštitu životinja. Policijskog službenika koji je ozlijedio Tita prijavili su i veterinarskoj inspekciji jer nije pružio ili osigurao pružanje pomoći ozlijeđenom psu. A Tito je u dvorištu ozlijeđen ležao dok se vlasnik nije vratio s posla.