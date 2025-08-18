Naši Portali
MAJKA I SIN

Policija objavila nove detalje o pronađenim mrtvim tijelima u Nijemcima

Nijemci: U obiteljskoj kući pronađena dva tijela, policijski očevid u tijeku
18.08.2025.
u 19:13

Podsjetimo, danas je policija nakon dojave građanke primljene u 13:59 sati, u obiteljskoj kući u Nijemcima pronašla dvije mrtve osobe.

"Prikupljenim obavijestima i provedenim očevidom, uz stručnu pomoć mrtvozornice, nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt te nisu utvrđeni elementi kaznenog djela. Mrtva tijela 85-godišnjakinje i 55-godišnjaka predana su općini Nijemci radi ukopa", objavila je Policijska uprava vukovarsko-srijemska.

Podsjetimo, danas je policija nakon dojave građanke primljene u 13:59 sati, u obiteljskoj kući u Nijemcima pronašla dvije mrtve osobe.  Prema riječima mještana, radi se o starijoj majci i njezinu sinu. Tijela je otkrila osoba koja im je redovito donosila lijekove i potrepštine.

Ključne riječi
očevid Nijemci

