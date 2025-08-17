Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAGEDIJA U VARAŽDINU

Muškarac se utopio u gradskom bazenu: Hitna je odmah počela s reanimacijom, nije mu bilo pomoći

Gradski bazeni Varaždin
Marko Jurinec/PIXSELL
VL
Autor
Siniša Kalajdžija/Hina
17.08.2025.
u 15:27

Do utapanja je došlo nešto poslije 12 sati u unutarnjem bazenu

 Na varaždinskim gradskim bazenima u nedjelju se utopio 70-godišnji muškarac, potvrdila je varaždinska policija. Do utapanja je došlo nešto poslije 12 sati u unutarnjem bazenu. Iako su djelatnici Hitne medicinske pomoći pokušali reanimirati muškarca, pomoći nije bilo nakon čega je liječnica proglasila smrt.

Iz policije javljaju da slijedi očevid te utvrđivanje svih okolnosti ove tragedije.
Ključne riječi
Varaždin tragedija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još