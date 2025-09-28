Policija objavila kako je došlo do tragedije: Muškarac je pogrešno aktivirao raketu, krim istraživanje i nad i 38-godišnjakom

Policija je objavila više detalja o tragičnom događaju u kojem je žena (35) u subotu u Šbeniku na svadbi poginula zbog ispaljene signalne rakete. "Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela općeg kriminaliteta su proveli kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjakom i 38-godišnjakom zbog sumnje da su počinili kazneno djelo Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti iz čl. 222. st. 2. Kaznenog zakona u svezi kaznenog djela Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom iz čl. 215. st.1. Kaznenog zakona Republike Hrvatske", javljaju.

Kažu kako je dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je osumnjičeni 52-godišnjak u Šibeniku u Ulici Obala dr. Franje Tuđmana, u subotu, 27. rujna oko 19 sati, ispred katedrale sv. Jakova, za vrijeme održavanja svečanosti vjenčanja, uslijed nestručnog rukovanja na pogrešan način aktivirao signalnu raketu, uslijed čega je došlo do ozljeđivanja 35-godišnjakinje, koja je od zadobivenih ozljeda preminula u Općoj bolnici u Šibeniku.

Daljnjim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 38-godišnjak, s namjerom ispaljivanja signalnih raketa tijekom proslave, donio više komada signalnih raketa te jednu predao osumnjičenom 52-godišnjaku, koji ju je prihvatio unatoč činjenici da nije osposobljen za rukovanje signalnim raketama, lakomisleno smatrajući da neće doći do neželjene i po život opasne posljedice.



"Osumnjičeni 38-godišnjak dragovoljno je predao policijskim službenicima dvije signalne rakete, tri ručne bengalke i tri komada dimnih signala. Po dovršenom istraživanju, osumnjičeni 52-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Šibensko-kninske, dok se protiv 38-godišnjaka podnosi kaznena prijava redovnim putem", dodaju u policiji.