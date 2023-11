Policija sa svim raspoloživim snagama na cestama za vikend: Ovo je najveća kazna koja prijeti vozačima

Blagdan sv. Martina, popularan i kao Martinje, obilježava se u Hrvatskoj ove subote. S obzirom da se uz Martinje veže i krštenje mladog vina, brojni vozači te večeri često pretjeraju s alkoholom i potom sjedaju za volan. Baš zbog toga policija je najavila kako će idućih dana provoditi pojačan nazdor na cestama, a voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije Josip Mataija objasnio je i za Dnevnik N1 što to znači.

- Proslava Martinja uvijek je povezana s određenim brojem vozača koji konzumiraju alkohol tako da ćemo cijeli vikend posvetiti vožnji pod utjecajem alkohola. Akciju provodimo cijeli vikend na području cijele Hrvatske i u nju smo uključili maksimalno raspoloživi broj političkih službenika i tehnike - poručio je Mataija, a neće se kontrolirati samo prisutnost alkohola.

- Bez obzira koliko smo mi i lani upozoravali, određeni broj vozača očito još nije shvatio da imamo nultu toleranciju za vožnju pod alkoholom. Prošle godine je taj vikend 700 vozača bilo pod utjecajem alkohola, a određeni je broj i odbio testiranje - dodao je.

Objasnio je i kako kazna ovisi o koncentraciji alkohola u organizmu. Početna je 90 eura kada se govori o motornim vozilima, i to za količinu do 0,5 promila u krvi, dok 60 eura iznosi kazna za bicikliste, jahače, zaprežna vozila i slično.

POVEZANI ČLANCI:

- Najveća kazna izriče se za vožnju pod utjecajem alkohola preko 1,5 promila, a iznosi od 1.320 do 2.650 eura, no na to još ide zaštitna mjera koja, ako se to dogodi drugi ili treći put, podrazumijeva oduzimanje vozačke dozvole do godinu dana i šest negativnih prekršajnih bodova. Treba napomenuti, ako mladi vozač ako skupi devet bodova, a ostali 12, vozačka dozvola se ukida, kao da je nikad niste imali. Slijedi ponovno auto-škola i polagati možete tek nakon dvije godine. To je najdrastičnija mjera - poručio je.