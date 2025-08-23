Policija je znala da dolaze navijači, pokrenuta hitna istraga. Božinović: Branit ćemo temelje hrvatske države

Zbog prosvjeda skupine koja se prozvala "branitelji Hrvatske" u petak navečer u Benkovcu, otkazana je predstava koja je trebala otvoriti Festival "Nosi se". Festival je prekinut nakon što su okupljeni "branitelji" i navijači iz Zadra prosvjedovali te verbalno napadali sudionike festivala. Na mjestu događaja bila je i interventna policija, skup je bio prijavljen, ali kako navode brojni sudionici događaja, hrvatska policija nije reagirala. Ministar policije Davor Božinović za Večernji list potvrdio je kako je ravnatelj policije poslao stručni tim u PU zadarsku da bi se utvrdila zakonitost policijskog postupanja.

- Dok se utvrđuju činjenice, ne mogu komentirati slučaj, ali mogu reći da ćemo mi sigurno braniti demokraciju i vrijednosti na kojima počiva naša država, za koju smo se borili, pa i protiv sistema jednoumlja. Taj smo rat dobili, ali nisam siguran da to svi razumiju – poručio je Božinović. Utvrđivanje činjenica brzopotezno je preuzela viša instanca i Ravnateljstvo policije, ministrica kulture reagirala je priopćenjem i kazala da sa zabrinutošću prati vijesti o prekidu festivala u Benkovcu, no ministar branitelja sinoć se nije oglasio, dok je jutros bio na ukopu 814 žrtava ekshumiranih iz masovne grobnice jama Jazovka, a događaj novinarima tada nije komentirao. Ministarstvo branitelja dosad šuti o skupini koja se naziva braniteljima Hrvatske, a sudjelovala je u incidentu u Benkovcu koji je pod istragom vrha policije.

Novinarka Faktografa Melita Vrsaljko koju su prosvjednici protiv festivala o nenasilju vrijeđali i napali, objavila je video snimku na svom Facebook profilu koja pokazuje da je prijavljeni prosvjed "branitelja Hrvatske" od kulturnog događanja - izmaknuo kontroli. Novinarka je jutros dala iskaz u zadarskoj policiji. Nakon što je pokušala snimiti prosvjed branitelja s javne površine, navodi: „njih 20 me okružilo i verbalno vrijeđalo, a policija nije napravila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu“.

Navela i kako je „Nediljko Genda, jedan od 'vođa benkovačkih branitelja, zvao nekoga na mobitel i tražio da neko dođe i da me se makne s javne površine. Dolazi sve više i više muškaraca koje jedva i policija kontrolira. Policija me zamolila da se udaljim - što dalje iz Benkovca. Na pitanje gdje da odem jer je ovo moj grad nisu znali dati odgovor", ispričala je Vrsaljko, dodajući da su se grupi od oko stotinu ljudi priključili i pripadnici Torcide iz Zadra. Zajedno su, navodi novinarka iz Benkovca, prošetali do mjesta gdje se predstava trebala održati, a cijelo vrijeme vikali Za dom spremni. Ispričala je kako su ju teško vrijeđali, nazivali kur**m i govorili da ju treba baciti pod automobil. "Jedan me udario pokušavajući mi srušiti mobitel", kazala je novinarka. Posjetitelji festivala nakon toga su se razišli i predstava je otkazana.

Benkovačka policija jučer je znala da dolaze navijači Tornada i Torcide iz Zadra. Policajaca je bilo jako puno, što sugerira da su organi reda zaključili da je riječ o događaju visokog rizika. Ako je tako, zašto policija nije snimala prosvjednike? Inače, prema snimkama koje posjedujem, policija koja me nije htjela zaštiti nakon udarca jednog od branitelja - detalji su koje je ispričala napadnuta novinarka. Uz nju je bila i glumica Maruška Aras koja je trebala sudjelovati u otvaranju festivala. - Svašta sam snimila jučer, dok su meni vikali da sam kur***ina i greška prirode, a Meliti da je treba bacit pod auto jer je provokatorica, dok nas brižnih tridesetak policajaca kao štiti, ali se paralelno i grle s ekipom koja preko njih nama gromoglasno viče Za dom spremni. Provokacije su očito nužne da stvari isplivaju na površinu. Kod nas to malo sporije ide, svašta je na površini i smrdi već dugo, ali mi eto začepljenog nosa s rozim naočalama plivamo u tim govnima, poručila je.

Festival Nosi se bavi se temama dekonstrukcije rata i nasilja te promicanjem nenasilja, solidarnosti i pluralizma, a sinoć je trebao biti otvoren satiričnom komedijom Trupe OvoOno s predstavom "Ubu ovo ono" i nastupom glazbenika Damira Avdića. Festival organizira umjetnička organizacija Teatro Verrdi iz Zadra u suradnji s Udrugom Vlajter ego iz Benkovca, a podržali su ga Ministarstvo kulture i medija, Grad Benkovac, Zadarska županija i Zaklada Kultura nova. Prozvani predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Benkovca, Nediljko Genda izjavio da „nisu nikoga došli vrijeđati“. "Melita Vrsaljko isprovocirala je hrvatske branitelje. I navela je da hrvatski branitelji idu u marš. Kakav marš? Je li to Jugoslavija ili Hrvatska?", izjavio je Genda komentirajući scene iz Benkovca.

Spremno mu odgovaraju sudionici festivala, poput književnika Emira Imamovića Pirkea, koji pritiske raznih branitelja podnosi i kao direktor festivala Fališ, kojeg "branitelji", odnosno 13 različitih udruga jedne županije, žele skinuti s proračunskog novca. Ne odgovara im ni Festival Svjetske književnosti Škure, zbog nepoćudnog jezika, koji se također održava u Šibeniku i pod napadima je braniteljskih frakcija. Imamović Pirke za Večernji list u odlučnoj reakciji navodi kako se događaj u Benkovcu zove se napad na ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.

- Dakle, skupina huligana je silom spriječila hrvatske građane da na javnoj površini održe legalnu i od Ministarstva kulture i medija – ali i drugih institucija poput Zaklade Kultura nova i Zadarske županije – podržanu i sufinanciranu kulturnu manifestaciju. Problem je to, naravno, sam po sebi, a većim ga čini to što je hrvatska policija, umjesto da osigura održavanje programa festivala „Nosi se“, mirno promatrala prekršitelje hrvatskih zakona. Zahvaljujući hrabrosti Melite Vrsaljko i tehnološkom napretku, svi smo mogli uživo pratiti latiničnu verziju balvan revolucije na koju smo, hajde da se ne lažemo, pripremani od srpanjskog petka u kojem se nekažnjeno moglo pjevati ustaške koračnice u Bogovićevoj. Neofašistički superego, kao i svaki, funkcionira na neprekidnim očekivanjima: nakon što mu se napravi jedan ustupak, on traži još pet, osam, 90, koliko god ih se može sjetiti – objašnjava Pirke.

- Za benkovačku tamu, međutim, ne treba kriviti crnu legiju u bermudama, nego institucije koje, vrlo jednostavno, ne rade svoj posao, već asistiraju društvenom talogu koji se osjetio dovoljno slobodnim da u centru glavnog grada pjeva o Juri i Bobanu.

Možda, samo možda, nismo došli do točke s koje nema povratka, ali sasvim sigurno jesmo do trenutka u kojem će se Andrej Plenković, Davor Božinović, Damir Habijan, Tomo Medved i Gordan Jandroković konačno morati očitavati o tome hoće li konačno početi štititi vlastite građane i građanke koji poštuju zakone i vjeruju u ustavna prava ili će nastaviti podupirati u crno obojenu revoluciju koja će na kraju, jer tako uvijek bude, i njih progutati. Potonje bi, istina, bila poetska pravda: oni su, podilazeći društvenom talogu, zamutili vodu i napravili vrtlog u kojem zlato tone, a govna plivaju po površini. Tko ne razumije kako bi sve moglo završiti, neka pogleda preko granice, ka Vučićevoj Srbiji na koju, nakon svega, ova zemlja počinje užasavajuće sličiti i to zahvaljujući samoproglašenim najvećim Hrvatima u poznatom dijelu svemira, kazao je Imamović Pirke za Večernji list jutro nakon benkovačkog "orgijanja".

Teolog Branko Sekulić, ključni čovjek Fališ! festivala i neprijatelj broj jedan u dnevnopolitičkim braniteljskim akcijama, u petak je bio u Benkovcu, a situaciju nam je opisao riječima: – U Benkovcu je izbio mir! Za razliku od stvarne Oluje, ‘njihova Oluja koja traje’ sada se vodi protiv fiktivnih neprijatelja – pjesama, proze, kazališta. Kultura, izgleda, mora pasti, da bi nas vratili iz 2025. u 1991. Sekulić kaže da je dio večeri proveo s Damirom Avdićem koji je trebao otvoriti festival, u jednom lokalu u Benkovcu, te da su mještani bili uznemireni nasilnim scenama. „Ljudi iz Benkovca koji su dolazili u lokal bili su vidno uplašeni", kazao nam je Sekulić.

Festival ide dalje, trajat će do 29. kolovoza, a u ponedjeljak organizatori najavljuju masovni dolazak u Benkovac, u tematskoj večeri koja nosi naslov Ako ne znaš što je bilo, a u programu je prikazivanje filma Mirotvorac o ubojstvu Josipa Reihla Kira te Diskurzivni relej od 22 sata na temu Analitike državnih i paradržavnih oblika provokacije zločina “u ime viših ciljeva”. Na platou ispred Gradske knjižnice govorit će Emir Imamović Pirke, novinar i pisac, Ramiz Huremagić, kriminolog i pisac te Marko Vučetić, filozof.