Policajka o slučaju Šćuric: Kao majka, molim mažoretkinje da se jave. Mogu im garantirati sigurnost

Policija intenzivno radi na slučaju vezanom uz Alena Šćurica, šefa zagrebačkih mažoretkinja. On je danas ispitan i priveden na Općinski prekršajni sud, no dio djevojka i dalje je u strahu. Nikolina Grubišić Požar, voditeljica maloljetničke delinkvencije Policijske uprave zagrebačke, kazala je kako je dio kriminalističkog istraživanja okončan, a dio je u tijeku. Dio koji je okončan odnosi se na događaj na Trgu bana Josipa Jelačića, navela je te potvrdila kako će policija i dalje djelovati po pitanju anonimnih svjedočanstava brojnih djevojaka.

"Naglasila bih da je to tek početak. Policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem, neke su nam se osobe već javile, s obzirom na to da imamo saznanja da je još djevojaka, maloljetnih i punoljetnih, bilo izloženo nasilničkom ponašanju osumnjičenog", kazala je Grubišić Požar za RTL Danas pa komentirala očekuje li da će privođenje potaknuti djevojke da se jave: "Nadam se da hoće i ovom prilikom im poručuje da nitko, baš nitko, nije vlasnik života i da one mogu preuzeti stvar u svoje ruke. Da nam se s punim povjerenjem obrate, ako žele mogu doći s prijateljicom, roditeljima, obratiti se raznim udrugama i doći u policiju ako im je tako lakše."

"Iskreno ću reći kao majka, roditelj, policijska službenica, uistinu ih molim da se jave, jer to nikada neće prestati ako se ne odlučimo izaći iz anonimnosti i takvo nešto prijaviti. Mogu im garantirati sigurnost i zaštitu. Molim roditelje da u svakom trenutku budu podrška svojoj djeci, da stanu iza njih i da ne negiraju traumu, da se suoče s problemom. Mlada osoba jedino tako se može suočiti s problemom. Kada prođe cijeli taj proces, ta mlada osoba bit će mnogo snažnija osoba u daljnjem životu, nego ona koja nije riješila i negira da se nešto takvo dogodilo", zaključuje Grubišić Požar.

