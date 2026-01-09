Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 32
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
IMA I TOGA

Policajci uočili 67-godišnjeg provalnika koji im je pokušao pobjeći skokom kroz prozor!?

Zagreb: Radi srušenih stabala zatvorena je Sljemenska cesta
Igor Kralj/PIXSELL-Ilustracija
VL
Autor
Ivana Jakelić
09.01.2026.
u 08:25

Sumnjiči ga se da je 31. prosinca 2025. na području Podsuseda došao do stambene zgrade gdje je provalio u stan u prizemlju

Skok kroz prozor i pokušaj bijega nije pomogao 67-godišnjem provalniku, kojeg su zagrebački policajci uhitili u prvim danim 2026. u Novom Zagrebu pri pokušaju provale. I sada ga se sumnjiči za dvije teške krađe u kojima je pričinjena mreža od 10.500 eura. Sumnjiči ga se da je 31. prosinca 2025. na području Podsuseda došao do stambene zgrade gdje je provalio u stan u prizemlju, nakon što je obio balkonska vrata. Nakon što je ušao u stan, ukrao je novac, nakit i više ručnih satova, te je pobjegao.

Dva dana kasnije u večernjim satima je provalio u stan na području Novog Zagreba. I tamo je prvo obio balkonska vrata nakon čega je iz zatvorene terase došao na otvorenu terasu. Potom je uz pomoć prikladnog alata obio prozor stana te je ušao u stan. No dok je ulazio u stan, uočili su ga policajci, pa je 67-godišnjak prvo pokušao pobjeći skokom kroz prozor, a zatim i bijegom, no policajci su ga svladali i uhitili nakon čega je priveden, ispitan i kazneno prijavljen.
Tijela dvojice muškaraca pronađena u obiteljskoj kući. Otkriven uzrok tragedije
Ključne riječi
provala Policijska uprava zagrebačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!