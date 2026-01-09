Policajci uočili 67-godišnjeg provalnika koji im je pokušao pobjeći skokom kroz prozor!?

Skok kroz prozor i pokušaj bijega nije pomogao 67-godišnjem provalniku, kojeg su zagrebački policajci uhitili u prvim danim 2026. u Novom Zagrebu pri pokušaju provale. I sada ga se sumnjiči za dvije teške krađe u kojima je pričinjena mreža od 10.500 eura. Sumnjiči ga se da je 31. prosinca 2025. na području Podsuseda došao do stambene zgrade gdje je provalio u stan u prizemlju, nakon što je obio balkonska vrata. Nakon što je ušao u stan, ukrao je novac, nakit i više ručnih satova, te je pobjegao.

Dva dana kasnije u večernjim satima je provalio u stan na području Novog Zagreba. I tamo je prvo obio balkonska vrata nakon čega je iz zatvorene terase došao na otvorenu terasu. Potom je uz pomoć prikladnog alata obio prozor stana te je ušao u stan. No dok je ulazio u stan, uočili su ga policajci, pa je 67-godišnjak prvo pokušao pobjeći skokom kroz prozor, a zatim i bijegom, no policajci su ga svladali i uhitili nakon čega je priveden, ispitan i kazneno prijavljen.