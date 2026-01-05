Rezime preventivne vikend akcije zagrebačkih policajaca: Utvrdili 941 prekršaj na cesti

U noćnim satima tijekom vikenda, od 2. do 5. siječnja, na području Policijske uprave zagrebačke provedena je preventivno-represivna akcija pojačanog nadzora vozila i vozača čiji je cilj bio suzbijanje najtežih prometnih prekršaja koji utječu na sigurnost cestovnog prometa, a to su vožnja pod utjecajem alkohola i droga, prekoračenja dopuštene brzine kretanja, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisne uporabe mobitela, upravljanja vozilom prije stjecanja prava ili za vrijeme izrečene zabrane, kao i drugih prekršaja koji mogu dovesti do nastanka ili težih posljedica prometnih nesreća.

Kako su izvijestili iz Policijske uprave zagrebačka, tijekom provedbe akcije utvrđen je ukupno 941 prometni prekršaj. Od toga se njih 354 odnose na prekršaj nepropisne brzine, 102 na nekorištenje sigurnosnog pojasa, 51 na vožnju pod utjecajem alkohola, 29 na nepropisnu uporabu mobitela, 14 na upravljanje neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilom, osam na upravljanje vozilom pod zabranom te šest na upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Najveće koncentracije alkohola u organizmu zabilježene su kod 48-godišnjeg vozača koji je na području Hrastja upravljao vozilom s koncentracijom alkohola od 1,93 g/kg te kod 28-godišnje vozačice koja je, pod utjecajem alkohola od 1,79 g/kg, izazvala prometnu nesreću u Ilici u Zagrebu. Tijekom provedbe akcije, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, po prekršajima vožnje pod utjecajem opojnih droga testirano je 10 vozača, dok su četiri vozača odbila testiranje.

Od ukupno 51 vozača kod kojih je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu, kod sedam vozača (13,7 %) izmjerena je koncentracija alkohola viša od 1,5 g/kg. Također je evidentirano pet mladih vozača (9,8 %) kod kojih je izmjerena prisutnost alkohola u organizmu. Iz Policijske uprave zagrebačka još jednom pozivaju sve sudionike u prometu na pridržavanje prometnih propisa.