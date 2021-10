Policajac zaustavio muškarca koji je hodao bez maske, mnogi njegov potez smatraju pretjeranom

Policajac iz Australije našao se na udaru kritika nakon što je muškarcu protresao šalicu s kavom kako bi se uvjerio da ima razloga hodati parkom bez maske.

- Nemate ništa protiv da provjerim ima li čega unutra - upitalo je policajac muškarca u Viktoriji gdje svi moraju nositi maske u javnosti osim ako konzumiraju hranu, bezalkoholna pića ili lijekove.

Čovjek s kavom, koju je imao u šalici za van, iznenađen je predao svoje piće. Nakon što je policajac shvatio da se muškarac ne pretvara kako ne bi nosio masku, rekao mu je: "Uživajte u kavi". Potom se udaljio s kolegom.

Checking coffees to make sure your mask is off for a valid reason 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/9D68rZjcgf