Policajac ubio ljubavnicu, a samo nekoliko sati kasnije, pridružio se ženi kako bi dočekali njihovo treće dijete

Sandra Birchmore pronađena je mrtva 4. veljače 2021. u svom stanu u predgrađu Bostona, gdje je radila kao asistentica učiteljice u osnovnoj školi. Tadašnji policijski izvještaj i ured glavnog medicinskog vještaka zaključili su da je riječ o samoubojstvu vješanjem. Obitelj je, međutim, sumnjala u takav scenarij, a kasnije istrage otkrile su ozbiljne proturječnosti.

Prema tužiteljima, Farwell je godinama zlostavljao Sandru, s kojom je navodno prvi put stupio u odnos kada je ona imala samo 15, a on 27 godina i radio kao instruktor u programu policijskih izviđača. FBI tvrdi da je tijekom godina kontrolirao njezin život, pratio mobitel, kažnjavao nasilnim seksom i zahtijevao da glumi žrtvu silovanja. Sam Farwell je u razgovoru s policijom priznao da je s Birchmore imao vezu, ali je tvrdio da je počela kada je ona imala 22 godine i da je trajala kraće od godinu dana.

U optužnici objavljenoj u kolovozu 2024., savezni tužitelj Massachusettsa tereti Farwella da je Sandru zadavio nakon što mu je rekla da je trudna, te da je njezinu smrt ciljano prikazao kao samoubojstvo. Nekoliko sati poslije, navodno se pridružio supruzi kako bi zajedno dočekali njihovo treće dijete.

Dodatno teretiti policijsku upravu Stoughtona mogao bi i dokument FBI-ja u kojem stoji da je samo dva tjedna prije Sandrine smrti jedna njezina prijateljica policiji prijavila seksualni odnos između Farwella i Birchmore. Umjesto da pokrene istragu, službenica je, prema navodima, o dojavi obavijestila upravo Farwella, koji joj je naredio da o tome nikome ne govori. Šefica postaje, Donna McNamara, potvrdila je da je o pozivu bila obaviještena, ali je odbila komentirati sadržaj jer je istraga u tijeku. Na pitanje vjeruje li da je upravo ta prijava mogla biti okidač za događaje koji su doveli do Sandrine smrti, odgovorila je: „Vjerujem da jest.”