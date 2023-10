Policajac dobio otkaz jer je tvrdila da mu je dala 100 kuna. Sada je oslobođen optužbi

Riječ je pomalo bizarnom slučaju jer ga se teretilo da je skupa s kolegom 2. srpnja 2020. u 15.45 došao na intervenciju u Donjem Laduču, po prijavi V.K. za obiteljsko nasilje . No kada je Dejan K. s kolegom došao, iz onog što su tamo zatekli, zaključili su da obiteljskog nasilja nije bilo. Prema USKOK-ovoj optužnici, Dejan K. je tada pitao V.K.: - Tko će sada ovo platiti?

Čuvši te riječi, V.K. je samoinicijativno dala Dejanu K., navodilo se u optužnici, 100 kuna koje je on, tvrdio je USKOK, stavio u džep.

No tijekom dokaznog postupka, vještaci su utvrdili da je V.K. nevjerodostojan svjedok. Riječ je o osobi koja je psihički bolesna, te koja je najmanje 30 puta liječena u Vrapču. Prema vještacima, ona miješa djeliće stvarnosti, pa je u jednom iskazu tvrdila da je policija bila na intervenciji, drugi put da nije. Jednom je iskazivala da je policajcu dala 100 kuna, drugi put je spominjala 200, pa 300. U jednom navratu je spominjala jednog policajca u drugome više njih. Tvrdila je i da je osoba koja je podnijela prijavu bila nazočna, iako nije...

- U ovom postupku nesporno je utvrđeno da ste došli na intervenciju nakon poziva V.K. koja se žalila da je njezin sin nasilan prema njoj, no elemente obiteljskog nasilja niste utvrdili jer je sin prevezen u Vrapče. Sporno je bilo jeste li uzeli tih 100 kuna, što ste od početka poricali. V.K. je ispitana dvije godine od događaja, u travnju 2022. Prema mišljenju vještaka, ona je osoba koja je dezorijentirana u prostoru te je lakše mentalno bolesna. Mišljenje vještaka je da ona nije vjerodostojan svjedok jer ima problema s upamćivanjem. U njezinoj obitelji je policija višestruko intervenirala, a ona je to poricala. Sjećala se fragmenata pojedinih događaja te je spajala priču. U jednom je iskazu rekla da je zvala policiju, u drugom da joj je policija našla i dovela sina. Policija je intervenirala i 12. srpnja 2020. na kojoj vi niste bili, a tadašnja djevojka njezina unuka prijavu zbog tih 100 kuna podnijela je 13. srpnja 2020. No kada je V.K. njoj pričala o tim intervencijama nije znala reći kada je ona tih 100 kuna i kome samoinicijativno dala. Jedina konstanta u svim njezinim iskazima je da je nekome dala novac. No ne zna kome i kada. Da bi netko bio oglašen krivim, krivnja treba biti nedvojbeno dokazana izvan svake sumnje, a to ovdje nije slučaj - kazala je sutkinja Tamara Pleše u obrazloženju presude.

Nakon događaja koji je inkriminiran optužnicom, Dejan K. je još četiri mjeseca radio. U listopadu 2020. pokrenut je disciplinski postupak protiv njega te je suspendiran, a 2021. je dobio otkaz. Provodila se i interna istraga svih njegovih slučajeva, no ni tijekom te istrage nisu nađeni dokazi da je uzeo spomenutih 100 kuna.

