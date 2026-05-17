Vozač udario djevojku (22) na pješačkom u Zagrebu i pobjegao. Nije joj bilo spasa

U Zagrebu se sinoć dogodila teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala pješakinja. Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila 16. svibnja 2026. oko 23:20 sati na raskrižju Ulice Donje Svetice i Nartske ulice. Na pješakinju je naletio zasad nepoznati osobni automobil.

Vozač je nakon nesreće napustio mjesto događaja. Policija poziva sve svjedoke i osobe koje imaju informacije o nesreći da se jave na broj 01/6333-470 ili 192, kako bi se utvrdile točne okolnosti događaja.

Kako dozaje Jutarnji, poginula je 22-godišnja djevojka, a iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto događaja, ali mladoj pješakinji, nažalost, nije bilo spasa. Prema tvrdnjama svjedoka, vozilo je na djevojku naletjelo bez kočenja. Nakon udara vozač je navodno kratko usporio, a zatim nastavio vožnju i udaljio se s mjesta nesreće.