Pokušao se ubiti u pritvoru pa nogom mlatio policajca koji ga je spašavao skidajući mu omču s vrata!?

Policajci se u svom poslu svačeg nagledaju i svačemu su izloženi, no ono što je na svojoj koži iskusio M.G., spada u rubriku vjerovali ili ne. Njega je napao B.A. (32) i to u trenutku dok mu je pokušavao pomoći i spasiti ga, nakon što se B.A. u policijskom pritvoru pokušao - ubiti.

Priča zbog koje je ODO Zagreb optužilo B.A. za napad na službenu osobu te traži da mu se izrekne kazna od devet mjeseci zatvora i onda zamijeni radom za opće dobro, počela je 25. kolovoza 2022. nakon što je B.A. priveden zbog remećenja javnog reda i mira u vlaku koji je prometovao na relaciji Duga Resa - Zagreb. Policija ga je smjestila u prostoriju za zadržavanje, a u nekom trenutku on se pokušao objesiti uz pomoć vezice za tenisice. Jedan kraj vezice je vezao za drugi kraj klupe, a drugi za svoj vrat, pa mu je glava ostala visjeti 30 centimetra od poda.

Policajac M.G. koji je bio ispred prostorije za zadržavanje je to uočio pa je utrčao unutra kako bi pomogao B.A., a ovaj ga je dok mu je prilazio nogom udario u koljeno!? Policajcu su u pomoć priskočile kolege, koji su B.A. odvezali vezicu s vrata, spriječivši ga da se ubije, a ovaj je sve to vrijeme, pružao otpor. Zašto je napao policajca koji mu je zapravo spasio život, B.A. je pojasnio u svojoj obrani.

POVEZANI ČLANCI:

- Kada sam se našao u ćeliji postao sam anksiozan i bilo me je strah. Znajući za moju dijagnozu, znao sam da će doći do psihotičnog napada. Tražio sam Hitnu pomoć, a kako nije došla, probao sam glavom udariti u zid. Mislio sam da će zbog toga doći Hitna pomoć jer mi je trebao benzodiazepin jer je to lijek koji me smiruje. To se nije dogodilo, moj psihotični napad se počeo pojačavati, pa sam skinuo vezice s cipela, okrenuo sam ih oko vrata i klupe te sam ispružio noge kako bi policajac koji stoji pred vratima to vidio. Policajci koji su sada ušli sada su morali pozvati pomoć zbog navodnog pokušaja samoubojstva. Omča oko vrata nije bila puno stegnuta i dok su mi je pokušavali skinuti, M.G. me smirivao te me je nagazio na gležanj. Mene je to jako zaboljelo, pokušao sam odmaknuti nogu pa sam ga udario dva do tri puta. Nije to bilo jako, a nisam ni imao kontrolu nad živcima. Žao mi je što sam to napravio, no želio sam da me prestane boljeti. I kajem se, no tada nisam vidio bolji način. Samo sam htio da me upute u bilo koju ustanovu jer sam ovisnik imam niski prag na frustraciju, loše se nosim sa stresom, a po psihijatrijskim ustanovama se liječim od mladosti. Nisam se tog dana mislio ubiti, već sam samo htio da mi pozovu Hitnu pomoć - branio se B.A.

Vještačenjem je utvrđeno da je bio smanjeno ubrojiv, a vještak je preporučio i da mu se izrekne sigurnosna mjera obaveznog liječenja od ovisnosti. Tijekom istrage ispitan je i napadnuti policajac, koji je ispričao kako su on i kolega mu 25. kolovoza 2022. dobili dojavu kondukterke da imaju problema s jednim putnikom u vlaku.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Kada smo došli na intervenciju, B.A. je sjedio na klupi, a kondukterka je kazala da kod sebe ima preklopni nož. Kazala nam je i da je kod sebe imao nevažeću kartu te da je nakon što ga je na to upozorila, izvadio preklopni nož govoreći kako će nekome j.... majku. Kako smo utvrdili da stvarno ima nož te da je remetio javni red i mir, vezali smo ga i odvezli u postaju na daljnju obradu. Dok smo ga vozili i s njim komunicirali, ustvrdili smo da djeluje rastrojeno, a odavao je dojam psihički rastrojene osobe. Kada smo ga doveli u postaju ja sam ga pregledao, tražeći ima li kod sebe još kakvih oštrih predmeta. Nakon toga sam ga smjestio u ćeliju, a on se počeo samoozljeđivati. Više je puta udario glavom o zid. Ušao sam i pokušao sam ga primiriti razgovorom. Potom sam izašao, no pratio sam kako se ponaša. U jednom trenutku sam vidio da ne sjedi na klupi, već da bočno leži na podu. Vidio sam mu samo noge pa sam ponovo ušao u ćeliju, i vidio da je vezicu vezao oko vrata. Kako bi ga spriječio da počini suicid, krenuo sam prema njemu, a on me dosta jako udario. Pokušao sam mu skinuti vezice s vrata, a on mi se cijelo vrijeme opirao, lamatao je nogama i odgurivao me rukama. Pozvao sam u pomoć kolegu, a napominjem i da je B.A. imao vezane ruke koje je uspio provući ispod nogu. Cijelo je vrijeme bio agresivan, pokušao je odgurnuti i mene i kolegu, udarao nas je. Na koncu smo mu uz pomoć još jednog kolege uspjeli skinuti vezicu s vrata. Njega je odvezla Hitna, a i meni je pružena liječnička pomoć jer mi je koljeno bilo nateklo i liječnici su preporučili mirovanje - svjedočio je M.G.