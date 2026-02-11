Pokušao prevariti policiju u Njemačkoj govoreći na hrvatskom jeziku, na jednu stvar nije računao

Prema izvješću policije, 61-godišnjak je u ponedjeljak došao u postaju kako bi podigao određenu potvrdu. Policajcima je odmah upalo u oko da je muškarac stigao automobilom, unatoč tome što nema važeću vozačku dozvolu. Kada su ga upitali kako je stigao, slagao je da ga je dovezao poznanik. Policajci su odlučili provjeriti tu priču i zatražili da navodni vozač dođe u postaju dati izjavu.

Muškarac je tada pred policajcima nazvao svog poznanika. Vjerujući da ga nitko ne razumije, na hrvatskom jeziku ga je zamolio da hitno dođe u postaju i slaže policiji da ga je on dovezao. Međutim, plan mu je propao u sekundi. Jedna od prisutnih policajki razumjela je svaku riječ koju je izgovorio na hrvatskom. Umjesto potvrde koju je tražio, 61-godišnjak je dobio kaznenu prijavu zbog vožnje bez vozačke dozvole, piše Fenix-magazin.