Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI ŠOK U AUSTRIJI

Majka u prestižnom skijalištu Kitzbühl ubila sina (5) i onda počinila samoubojstvo

Austrijska policija/ Ilustracija
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Snježana Herek
10.02.2026.
u 23:06

Državno odvjetništvo u Innsbrucku, glavnom gradu austrijske pokrajine Tirol, naložilo je obdukciju dječakovog tijela, kako bi se utvrdio točan uzrok smrt

Što se to događa u Austriji ? Šok, za šokom u posljednje vrijeme. Samo u nekoliko dana novi stravičan zločin. Ovaj put u prestižnom austrijskom skijalištu Kitzbühl, poznatom okupljalištu austrijskog i svjetskog jet-seta. Austrijska televizija ORF u svom večernjem dnevniku, a ostali domaći mediji na svojim su portalima objavili u utorak navečer da je 48-godišnja majka u višestambenoj zgradi na sjevernom dijelu Kitzbühla vjerojatno ubila svog 5-godišnjeg sina i potom počinila samoubojstvo. Ono, što je policija u utorak zatekla iza zatvorenih vrata, izazvalo je ne samo šok kod okorjelih i na svašta naučenih policajaca nego i austrijskih građana. Uz upit, zašto je još jedna majka okončala život svoga djeteta? I kako je to uopće bila u stanju učiniti? Nedavno se je sličan slučaj dogodio u Štajerskoj, gdje je u Leobenu ubijen 12-godišnjak. Na smrt ga je noževima izbola vlastita majka, koja se sada nalazi u istražnom zatvoru u navedenom štajerskom gradu.

U popularnom Kitzbühlu, danas oko 13,45 sati, otkriven je novi, stravičan zločin. Petogodišnji dječak ležao je mrtav na podu, a njegova 48-godišnja majka bila je također mrtva. Prema policijskom izvješću danom medijima u večernjim satima, obje mrtve osobe su austrijski državljani. Policija je došla u stan, nakon što je poznanik 48-godišnjakinje digao uzbunu, jer se dječakova majka više nije javljala na telefon. Prema informacijama koje je dobio austrijski dnevni list “Kronen Zeitung”, pri ulasku policije u stan, mali je dječak ležao mrtav na podu, a “žena se je navodno objesila”. Mediji navode kako je policija, prema onome što je pronašla na mjestu zločina, isključila mogućnost upletenosti neke druge osobe u navedeno zlodjelo.

“Kod majke nema dokaza o krivnji neke druge osobe. Koliko znamo, žena je živjela u stanu sama sa svojim sinom” rekla je Katja Tersch, voditeljica Ureda kriminalističke policije pokrajine Tirol. “Susrećemo se s iznimno tragičnim slučajem, koji sada moramo akribično istražiti”, istaknula je Tersch. Državno odvjetništvo u Innsbrucku, glavnom gradu austrijske pokrajine Tirol, naložilo je obdukciju dječakovog tijela, kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Ono što je dosad poznato je da su majka i dijete navodno sami živjeli u stanu. I da su bili skromni i pristojni. Motiv zločina zasad je nepoznat. U svakom slučaju za istražitelje izuzetno teška zadaća. Isto, kao i u slučaju 12-godišnjaka iz Leobena u Štajerskoj. U oba slučaja mnoga pitanja su bez odgovora. Prije svega, pitanje motiva za jezovita zlodjela. Ono što je pritom Austrijancima posve neshvatljivo i od čega im se “ledi krv u žilama” je činjenica da su oba slučaja majke bile počiniteljice stravičnih zločina odnosno ubojice vlastite djece.

Lindsey Vonn provela samo 13 sekundi na Olimpijskim igrama, ali i za to će zaraditi bogatstvo
Ključne riječi
samoubojstvo ubojstvo Austrija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar hrethgir
hrethgir
23:52 10.02.2026.

Tko zna tko i na što nagovara te žene na internetu. Ništa me više ne može iznenaditi. Ljudi su toliko podložni i glupi. Osobito usamljene žene

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!