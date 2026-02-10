Majka u prestižnom skijalištu Kitzbühl ubila sina (5) i onda počinila samoubojstvo

Što se to događa u Austriji ? Šok, za šokom u posljednje vrijeme. Samo u nekoliko dana novi stravičan zločin. Ovaj put u prestižnom austrijskom skijalištu Kitzbühl, poznatom okupljalištu austrijskog i svjetskog jet-seta. Austrijska televizija ORF u svom večernjem dnevniku, a ostali domaći mediji na svojim su portalima objavili u utorak navečer da je 48-godišnja majka u višestambenoj zgradi na sjevernom dijelu Kitzbühla vjerojatno ubila svog 5-godišnjeg sina i potom počinila samoubojstvo. Ono, što je policija u utorak zatekla iza zatvorenih vrata, izazvalo je ne samo šok kod okorjelih i na svašta naučenih policajaca nego i austrijskih građana. Uz upit, zašto je još jedna majka okončala život svoga djeteta? I kako je to uopće bila u stanju učiniti? Nedavno se je sličan slučaj dogodio u Štajerskoj, gdje je u Leobenu ubijen 12-godišnjak. Na smrt ga je noževima izbola vlastita majka, koja se sada nalazi u istražnom zatvoru u navedenom štajerskom gradu.

U popularnom Kitzbühlu, danas oko 13,45 sati, otkriven je novi, stravičan zločin. Petogodišnji dječak ležao je mrtav na podu, a njegova 48-godišnja majka bila je također mrtva. Prema policijskom izvješću danom medijima u večernjim satima, obje mrtve osobe su austrijski državljani. Policija je došla u stan, nakon što je poznanik 48-godišnjakinje digao uzbunu, jer se dječakova majka više nije javljala na telefon. Prema informacijama koje je dobio austrijski dnevni list “Kronen Zeitung”, pri ulasku policije u stan, mali je dječak ležao mrtav na podu, a “žena se je navodno objesila”. Mediji navode kako je policija, prema onome što je pronašla na mjestu zločina, isključila mogućnost upletenosti neke druge osobe u navedeno zlodjelo.

“Kod majke nema dokaza o krivnji neke druge osobe. Koliko znamo, žena je živjela u stanu sama sa svojim sinom” rekla je Katja Tersch, voditeljica Ureda kriminalističke policije pokrajine Tirol. “Susrećemo se s iznimno tragičnim slučajem, koji sada moramo akribično istražiti”, istaknula je Tersch. Državno odvjetništvo u Innsbrucku, glavnom gradu austrijske pokrajine Tirol, naložilo je obdukciju dječakovog tijela, kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Ono što je dosad poznato je da su majka i dijete navodno sami živjeli u stanu. I da su bili skromni i pristojni. Motiv zločina zasad je nepoznat. U svakom slučaju za istražitelje izuzetno teška zadaća. Isto, kao i u slučaju 12-godišnjaka iz Leobena u Štajerskoj. U oba slučaja mnoga pitanja su bez odgovora. Prije svega, pitanje motiva za jezovita zlodjela. Ono što je pritom Austrijancima posve neshvatljivo i od čega im se “ledi krv u žilama” je činjenica da su oba slučaja majke bile počiniteljice stravičnih zločina odnosno ubojice vlastite djece.