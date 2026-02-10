Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Mirko Galić

Terorizmom Palestinci dokazuju da nisu zreli za vlastitu državu na koju imaju pravo

Autor
Mirko Galić
10.02.2026.
u 20:52

Ako hoće da im svijet, ne država po država, nego svjetska organizacija, prizna njihovu državu, palestinsko vodstvo mora dokazati da je spremno upravljati državom, ne na štetu Izraela, nego u korist Palestinaca

Na račun njegove hvalisavosti, Donaldu Trumpu mora se oduzeti dio samoproglašenih zasluga, nekad i veći dio, a u nekim slučajevima i sve. U Ukrajini kokodače od prvog dana, a nikako da snese jaje. U palestinskom pitanju i protivnici mu moraju priznati da nije bio samo ćorava koka koja na ratištu traži rješenje sukoba između ratoborne države Izraela i ekstremističkog Hamasa. Pokrenuo je (ne)suvisli mirovni plan koji se drži o koncu dok ovisi o tome hoće li Benjamin Netanyahu do kraja vojskom razoriti Gazu, prije nego što Trump stigne uvjeriti Palestince da i na zemlji postoji pakao.

Ključne riječi
Izrael Palestina

Komentara 3

Pogledaj Sve
TE
TetraMin
21:21 10.02.2026.

Teroristi. I budale koje su ih priznale.

DU
Dubokogrlo
20:54 10.02.2026.

sram te bilo

AN
Antidominium
22:16 10.02.2026.

Kako su sazreli uvjeti za židovsku državu kada su židovi bili teroristi prije Palestinaca i ubijali su Palestince i Engleze prije nastanka Izraela!? Dvojica lidera u terorističkim židovskim organizacijama poslije su bili premijeri Izraela! Šaron i Šamir. Tko je tu terorist. Palestinci se moraju boriti protiv židovsko- zapadnih aždaja jer teror rađa otpor, pa onako kako možeš i boriš se.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!