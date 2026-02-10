Terorizmom Palestinci dokazuju da nisu zreli za vlastitu državu na koju imaju pravo

Na račun njegove hvalisavosti, Donaldu Trumpu mora se oduzeti dio samoproglašenih zasluga, nekad i veći dio, a u nekim slučajevima i sve. U Ukrajini kokodače od prvog dana, a nikako da snese jaje. U palestinskom pitanju i protivnici mu moraju priznati da nije bio samo ćorava koka koja na ratištu traži rješenje sukoba između ratoborne države Izraela i ekstremističkog Hamasa. Pokrenuo je (ne)suvisli mirovni plan koji se drži o koncu dok ovisi o tome hoće li Benjamin Netanyahu do kraja vojskom razoriti Gazu, prije nego što Trump stigne uvjeriti Palestince da i na zemlji postoji pakao.