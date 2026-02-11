Učenik opisao dramatične trenutke: Počeli smo primati fotografije. Stolovima smo zabarikadirali vrata

Deset osoba, uključujući osobu osumnjičenu za napad, pronađeno je mrtvo nakon pucnjave u gradu na sjeveroistoku kanadske pokrajine Britanske Kolumbije u utorak, priopćila je kanadska policija. Šest osoba pronađeno je mrtvo u srednjoj školi u Tumbler Ridgeu, još dvije osobe pronađene su mrtve u kući za koju se vjeruje da je povezana s incidentom, a još jedna osoba umrla je na putu do bolnice, priopćila je policija.

Glavni policijski nadzornik Ken Floyd kaže da je još prerano reći hoće li broj poginulih porasti. Oko 25 osoba koje su zadobile ozljede koje nisu opasne po život još uvijek procjenjuju medicinski stručnjaci, kaže on. „Scena je bila vrlo dramatična i postoji više žrtava koje se još uvijek zbrinjavaju“, kaže on.

Dvije žrtve pronađene su u kući u blizini škole. Glavni nadzornik Floyd kaže da je još prerano povezati pucnjavu u školi s tim incidentom. - Vjerujemo da su povezani, ali trenutno nismo u poziciji da to definitivno potvrdimo, niti da kažemo kakva bi ta veza mogla biti ili ne biti - rekao je. Na konferenciji za novinare Floyd je također potvrdio da je osumnjičeni koji je pronađen mrtav u školi ista osoba koju je policija opisala u upozorenju poslanom na telefone. Prema kanadskim medijima, upozorenje je opisivalo osumnjičenog kao ženu u haljini s smeđom kosom.

Darian Quist, učenik 12. razreda Srednje škole Tumbler Ridge, i njegova majka Shelley Quist razgovarali su s voditeljicom CBC Radio West, Sarah Penton, o tome što se dogodilo. Darian je rekao da je ubrzo nakon što je stigao u učionicu u 13:30 po lokalnom vremenu, u hodnicima zazvonio alarm s uputama da se zatvore vrata zbog lockdowna. Rekao je da su vrata bila zatvorena neko vrijeme, kada su on i njegovi kolege shvatili da nešto nije u redu. Rekao je da je na telefon počeo primati fotografije s mjesta događaja. - Postavili smo stolove i zabarikadirali vrata - kazao je dodajući kako je to trajalo više od dva sata sve dok policija nije stigla i ispratila ih iz škole. Kad su izašli van, susreo se s majkom u obližnjem zajedničkom centru udaljenom nekoliko stotina metara.