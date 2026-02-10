Naši Portali
Prijavi grešku
Komentari
'LOŠI UVJETI RADA'

Posada velike aviokompanije od četvrtka u štrajku: 'Putnici neka se pripreme na otkazivanje i kašnjenje letova'

FILE PHOTO: An Airbus A320-214 passenger aircraft of Lufthansa airline, takes off from Malaga-Costa del Sol airport, in Malaga
JON NAZCA/REUTERS
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
10.02.2026.
u 20:16

Nije poznato koliko će letova biti otkazano

Piloti i kabinsko osoblje njemačkog zračnog prijevoznika Lufthansa u četvrtak će stupiti u cjelodnevni štrajk zbog spora oko plaća i uvjeta rada. Sindikat Vereinigung Cockpit traži veće mirovine za pilote, dok sindikat kabinskog osoblja UFO želi prisiliti poslodavca na pregovore o raznim kolektivnim ugovorima.

Putnicima je rečeno da se pripreme na otkazivanja i kašnjenja letova, a očekuje se da će štrajk utjecati na sve odlaske iz Njemačke. Teretni letovi također će biti pogođeni. Nije poznato koliko će letova biti otkazano. Glasnogovornik tvrtke rekao je da čekaju detaljnije informacije od sindikata.

Piloti su prošle godine većinom glasali za poduzimanje industrijske akcije zbog većih doprinosa poslodavaca za mirovine. UFO želi štrajkom, koji je sazvan bez glasanja, natjerati poslodavca na pregovore o kolektivnim ugovorima u matičnoj tvrtki Lufthansa i regionalnoj podružnici CityLine. Samo u CityLine-u oko 800 radnih mjesta navodno je ugroženo zbog ovog poteza. Prema biltenu članova sindikata, uprava odbija pregovore. U matičnoj tvrtki do sada su uzalud čekali pregovore o kolektivnom ugovoru.
Ključne riječi
posada štrajk otkazani letovi Lufthansa

