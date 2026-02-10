Naši Portali
UŽAS U SAD-U

Svađa oko Trumpa završila tragedijom: Otac optužen da je ubio vlastitu kćer

Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
10.02.2026.
u 22:17

Na istrazi održanoj na sudu u Cheshireu, Lucyin partner Sam Littler ispričao je kako je par toga dana imao „veliku svađu“ s Krisom Harrisonom oko Trumpa, koji se tada pripremao za inauguraciju drugog predsjedničkog mandata

Britanska državljanka Lucy Harrison (23) iz Warringtona u engleskom Cheshireu smrtno je stradala u siječnju ove godine tijekom posjeta ocu u američkoj saveznoj državi Teksas, piše BBC. Prema navodima s istrage, kobnom događaju prethodila je žestoka svađa između Lucy i njezina oca, Krisa Harrisona, vezana uz američku politiku i tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa.

Lucy je 10. siječnja 2025. pogođena hicem u prsa u obiteljskoj kući u Prosperu, u blizini Dallasa. Lokalna policija njezinu je smrt isprva istraživala kao moguće ubojstvo iz nehaja, no veliko porotno vijeće u okrugu Collin odlučilo je da protiv oca neće biti podignuta optužnica. Na istrazi održanoj na sudu u Cheshireu, Lucyin partner Sam Littler ispričao je kako je par toga dana imao „veliku svađu“ s Krisom Harrisonom oko Trumpa, koji se tada pripremao za inauguraciju drugog predsjedničkog mandata. Prema njegovim riječima, Lucy je često bila uznemirena očevim stavovima o oružju i činjenicom da posjeduje pištolj.

Istraga je otkrila i da je Kris Harrison ranije imao problema s alkoholizmom te da je na dan tragedije ponovno konzumirao alkohol. U izjavi poslanoj sudu priznao je da je toga dana popio oko pola litre bijelog vina. Policija je potvrdila da se osjetio miris alkohola, a nadzorne kamere zabilježile su da je nekoliko sati prije pucnjave kupio vino u trgovini 7-Eleven.

Prema njegovoj verziji događaja, Lucy i on su u spavaćoj sobi gledali vijesti o nasilju vatrenim oružjem kada joj je ponudio da vidi pištolj Glock 9 mm koji je držao u noćnom ormariću. Tvrdi da je do pucnja došlo nenamjerno te da se ne sjeća je li mu prst bio na okidaču. Sudac je odbio zahtjev obrane da se povuče iz slučaja, a Lucyna majka Jane Coates izjavila je, prenosi BBC, kako je njezina kći bila „snažna životna energija“, osoba koja je strastveno branila svoje stavove i voljela raspravljati o temama koje su joj bile važne. Zaključci istrage trebali bi biti objavljeni u nastavku postupka.
Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Kojo Oborina Ujka
Kojo Oborina Ujka
22:27 10.02.2026.

Alkoholičar koji se napio od pola litre vine? Da to vino nije možda imalo 99% alkohola?

