Raspravljaju da postanu nuklearna sila što je do jučer bilo nezamislivo

Nakon premoćne pobjede premijerke Sanae Takaichi i njene koalicije koja sada u Donjem domu parlamenta ima 351 glas, a oporbene stranke 105 (to je najveća pobjeda na japanskim parlamentarnim izborima nakon 2. Svjetskog rata), jedno od ključnih pitanja je i što će to značiti za japanski program jačanja vojnih sposobnosti zemlje? Takaichi je već povećala proračun za vojsku koja će se, između ostalog, opskrbiti i projektilima dugog dometa te dronovima. Pitanje je i hoće li se Japan okrenuti izvozu oružja, za što je posebno zainteresirana Ukrajina. Jedno od premijerkinih predizbornih obećanja bilo je i osnivanje Nacionalne obavještajne agencije.